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مشاجرة مع زوجته أنهت حياة ابنتيه... أميركي أضرم النار في سيارته وهذه النتيجة

منوعات
2024-04-02 | 14:50
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مشاجرة مع زوجته أنهت حياة ابنتيه... أميركي أضرم النار في سيارته وهذه النتيجة
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مشاجرة مع زوجته أنهت حياة ابنتيه... أميركي أضرم النار في سيارته وهذه النتيجة

قتل أدان تزويوهوا بانزو، البالغ من العمر 36 عاماً، ابنتيه الرضيعتين بعدما أضرم النار في السيارة الّتي كانتا تستقلانها، وذلك بعدما تشاجر مع زوجته في ولاية "جورجيا" الأميركية.
 
وكشفت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركيّة عن إدانة مكتب التحقيقات في "جورجيا" لبانزو بتهمة قتل ابنتيه، كما تم القبض عليه بعدما أشار التحقيق إلى أنّه أشعل السيارة عقب حصول شجار بينه وبين زوجته.
 
وقال رئيس مركز الإطفاء في مقاطعة "ويبستر" كودي براون إنّ رجال الإطفاء تبلغوا قبل وصولهم إلى موقع الحادث بوجود طفلتين في السيارة. وتابع: "لقد وصلوا إلى مكان الحادث، وسحبوا جثتي الطفلتين، وأطفأوا الحريق".
 
وقال أحد السكان المحليين: "إنه لأمر محزن حقًا أن نسمع أن طفلتين قد فقدتا حياتهما"، مضيفاً "لم أستطع تخيّل ما كان شعورهما خلال هذه اللحظة".

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