الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
25
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
26
o
الجنوب
23
o
البقاع
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ألف ويلة بليلة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
25
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
26
o
الجنوب
23
o
البقاع
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وُلد الأول ميتاً وانتظرت 22 يومًا حتى يولد توأمها الثاني... شابة تثير دهشة الأطباء وهذه قصتها!
منوعات
2024-04-02 | 16:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وُلد الأول ميتاً وانتظرت 22 يومًا حتى يولد توأمها الثاني... شابة تثير دهشة الأطباء وهذه قصتها!
أثارت قصة الأم الشابة كايلي دويل من مانشستر ببريطانيا، الذي تعرضت لتجربة فريدة ومأساوية في ولادة توأمها، استياء ودهشة العديد من المسعفين والمجتمع الطبي.
بعد أن أنجبت كايلي توأمها الأول، آرلو، والذي وُلِدَ ميتًا في الأسبوع الثاني والعشرين من الحمل، تعرضت لمرحلة حرجة توقفت فيها انقباضاتها وتركت المسعفين في حيرة بالغة بخصوص حالة التوأم الثاني ومصيره.
ورغم التحذيرات التي وُجِهت لها بأن التوأم الثاني قد يواجه نفس المصير المأساوي، إلا أنه بعد انتظار دام لمدة 22 يومًا، أبصر النور توأمها الثاني، أسترو، بوزن لم يتجاوز الرطلين، ما أضاف طابعًا من الإعجاب والإصرار على الحياة لهذه القصة الاستثنائية.
وتعتبر كايلي، التي ولدت في عام 2021، حاملًا لرقم قياسي محتمل لأطول فترة لولادة توأم في إنجلترا، وذلك بعد مرور 22 يومًا من الفارق بين ولادة التوأم الأول والثاني. وبالرغم من الآلام التي تعرضت لها خلال فترة الحمل، إلا أن كايلي أكدت أنها لم تواجه أي مضاعفات تذكر، وهو ما جعلها تبدي قلقًا شديدًا بشأن مصير توأمها الثاني، لكن الإصرار والصمود ساعداها على تجاوز هذه التحديات بثقة وقوة.
مصدر
آخر الأخبار
منوعات
أم شابة
بريطانيا
ولادة
طفل ميت
توأم
الثاني
22 يوما
دهشة
الأطباء
تجربة فريدة.
التالي
الديوانية والغبقة الرمضانية وغيرها... عادات وتقاليد رمضانية مميزة في الكويت!
لهذا السبب... شابة تنفق أكثر من 9 آلاف جنيه استرليني على عملية جراحية تجميلية... وهكذا تغيرت حياتها تماما! (صورة)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
11:54
قد يؤدي العناق إلى قتلهما... ولادة توأم بحالة طبية نادرة: "عظام هشة كقشرة البيض"
صحة وتغذية
11:54
قد يؤدي العناق إلى قتلهما... ولادة توأم بحالة طبية نادرة: "عظام هشة كقشرة البيض"
0
منوعات
2024-02-26
"لقد فعلتها مرة أخرى": أم شابة تتسبب بمقتل رضيعتها عن طريق الخطأ... للمرة الثانية
منوعات
2024-02-26
"لقد فعلتها مرة أخرى": أم شابة تتسبب بمقتل رضيعتها عن طريق الخطأ... للمرة الثانية
0
منوعات
2024-02-09
ولادتان مؤثرتان... أنجبت طفلها بعد دقائق من ولادة أختها التوأم
منوعات
2024-02-09
ولادتان مؤثرتان... أنجبت طفلها بعد دقائق من ولادة أختها التوأم
0
آخر الأخبار
03:27
فياض للـLBCI: الفاتورة الكهربائية تتضمن رقمين الاول بالدولار والثاني هو المرادف للدولار باللبناني وفق السعر المحدد من مصرف لبنان
آخر الأخبار
03:27
فياض للـLBCI: الفاتورة الكهربائية تتضمن رقمين الاول بالدولار والثاني هو المرادف للدولار باللبناني وفق السعر المحدد من مصرف لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
03:30
مئات المدارس الفيليبينية تقفل أبوابها... والسبب الحرّ الشديد!
منوعات
03:30
مئات المدارس الفيليبينية تقفل أبوابها... والسبب الحرّ الشديد!
0
منوعات
02:30
عروس تتعرض لانتقادات لاذعة... ما تريده من ضيوفها صادم وهذا ما جاء في بطاقة الدعوة! (صورة)
منوعات
02:30
عروس تتعرض لانتقادات لاذعة... ما تريده من ضيوفها صادم وهذا ما جاء في بطاقة الدعوة! (صورة)
0
منوعات
14:50
مشاجرة مع زوجته أنهت حياة ابنتيه... أميركي أضرم النار في سيارته وهذه النتيجة
منوعات
14:50
مشاجرة مع زوجته أنهت حياة ابنتيه... أميركي أضرم النار في سيارته وهذه النتيجة
0
منوعات
13:02
"لن نموت اليوم"... أعجوبة تنقذ زوجين من حادث تحطم طائرة
منوعات
13:02
"لن نموت اليوم"... أعجوبة تنقذ زوجين من حادث تحطم طائرة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-03-06
التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين 16 سيارة على اوتوستراد الصياد باتجاه اوتوستراد الرئيس لحود وحركة المرور كثيفة والعمل جار على المعالجة من قبل دراجين مفرزة سير بعيدا
آخر الأخبار
2024-03-06
التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين 16 سيارة على اوتوستراد الصياد باتجاه اوتوستراد الرئيس لحود وحركة المرور كثيفة والعمل جار على المعالجة من قبل دراجين مفرزة سير بعيدا
0
عالم الطبخ
2024-01-31
الدجاج بالخردل وشوربة القلقاس... تعرفوا على طريقة تحضير الطبقين المميزين مع الشيف حنا طويل! (فيديو)
عالم الطبخ
2024-01-31
الدجاج بالخردل وشوربة القلقاس... تعرفوا على طريقة تحضير الطبقين المميزين مع الشيف حنا طويل! (فيديو)
0
أخبار دولية
10:56
حزب الشعوب الديمقراطيّ في تركيا دعا السلطات إلى التراجع عن منع أحد رؤساء البلديات من تولي منصبه
أخبار دولية
10:56
حزب الشعوب الديمقراطيّ في تركيا دعا السلطات إلى التراجع عن منع أحد رؤساء البلديات من تولي منصبه
0
أخبار دولية
15:18
السودان علّقت عمل هذه القنوات الإعلامية
أخبار دولية
15:18
السودان علّقت عمل هذه القنوات الإعلامية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
الإنتر يقترب من حسم لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم وفينيكس صنز يعزز مركزه في القسم الغربي من ال ان بي آي
تقارير نشرة الاخبار
14:00
الإنتر يقترب من حسم لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم وفينيكس صنز يعزز مركزه في القسم الغربي من ال ان بي آي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
أسعار النفط العالمية الى ارتفاع
تقارير نشرة الاخبار
13:57
أسعار النفط العالمية الى ارتفاع
0
أخبار دولية
13:51
إيران سترد على إسرائيل... لكن أين؟
أخبار دولية
13:51
إيران سترد على إسرائيل... لكن أين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
فؤاد السعد.. ثلاثة عقود من العمل السياسي مع اللقاء الديمقراطي
تقارير نشرة الاخبار
13:48
فؤاد السعد.. ثلاثة عقود من العمل السياسي مع اللقاء الديمقراطي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
المصارف تحمل الدولة مسؤولية ضياع الودائع
تقارير نشرة الاخبار
13:43
المصارف تحمل الدولة مسؤولية ضياع الودائع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
في اليوم العالمي لإضطراب طيف التوحد.. الإختلاف يغني!
تقارير نشرة الاخبار
13:35
في اليوم العالمي لإضطراب طيف التوحد.. الإختلاف يغني!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
فيتامينات ومتممات خاصة بالأطفال تباع في الصيدليات رغم انتهاء صلاحيتها…
تقارير نشرة الاخبار
13:31
فيتامينات ومتممات خاصة بالأطفال تباع في الصيدليات رغم انتهاء صلاحيتها…
0
أخبار دولية
13:28
إسرائيل مستمرة بتجويع الفلسطينيين... بالقتل!
أخبار دولية
13:28
إسرائيل مستمرة بتجويع الفلسطينيين... بالقتل!
0
أخبار دولية
13:25
بعد ضربة دمشق... كيف تقرأ إسرائيل الرد الإيراني؟ وماذا تتوقع؟
أخبار دولية
13:25
بعد ضربة دمشق... كيف تقرأ إسرائيل الرد الإيراني؟ وماذا تتوقع؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
05:55
مكتب فضل الله: الأربعاء 10 نيسان أول أيام عيد الفطر المبارك
أخبار لبنان
05:55
مكتب فضل الله: الأربعاء 10 نيسان أول أيام عيد الفطر المبارك
2
خبر عاجل
09:31
التحكم المروري: تصادم بين سيارتين على اوتوستراد غزير باتجاه الكازينو وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
09:31
التحكم المروري: تصادم بين سيارتين على اوتوستراد غزير باتجاه الكازينو وحركة المرور كثيفة في المحلة
3
أخبار لبنان
05:43
تشويه تمثال السيدة العذراء في زوق مكايل (صورة)
أخبار لبنان
05:43
تشويه تمثال السيدة العذراء في زوق مكايل (صورة)
4
صحة وتغذية
07:45
ما هي عواقب عدم ممارسة العلاقة الحميمة على حياة الإنسان؟
صحة وتغذية
07:45
ما هي عواقب عدم ممارسة العلاقة الحميمة على حياة الإنسان؟
5
منوعات
12:51
بعد ولادة طفلتهما قررا التخلي عنها وعرضها للتبني: لن تصدقوا ما حصل بمصير الصغيرة!
منوعات
12:51
بعد ولادة طفلتهما قررا التخلي عنها وعرضها للتبني: لن تصدقوا ما حصل بمصير الصغيرة!
6
منوعات
10:29
في مشهد مروع... جلس الوالد يشاهد ما فعله ابنه بابنته ثم أعطاه الماء ليشرب: ما حصل كان مرعباً! (فيديو)
منوعات
10:29
في مشهد مروع... جلس الوالد يشاهد ما فعله ابنه بابنته ثم أعطاه الماء ليشرب: ما حصل كان مرعباً! (فيديو)
7
أخبار لبنان
05:02
بعد جريمة الأشرفية... نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل حذرت من الشركات الوهمية!
أخبار لبنان
05:02
بعد جريمة الأشرفية... نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل حذرت من الشركات الوهمية!
8
آخر الأخبار
14:23
النائبة في البرلمان البريطانيّ كلوديا ويب للجزيرة: إسرائيل صارت في وضع خارج على السيطرة وعلينا إيقافها
آخر الأخبار
14:23
النائبة في البرلمان البريطانيّ كلوديا ويب للجزيرة: إسرائيل صارت في وضع خارج على السيطرة وعلينا إيقافها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More