وُلد الأول ميتاً وانتظرت 22 يومًا حتى يولد توأمها الثاني... شابة تثير دهشة الأطباء وهذه قصتها!

أثارت قصة الأم الشابة كايلي دويل من مانشستر ببريطانيا، الذي تعرضت لتجربة فريدة ومأساوية في ولادة توأمها، استياء ودهشة العديد من المسعفين والمجتمع الطبي.

بعد أن أنجبت كايلي توأمها الأول، آرلو، والذي وُلِدَ ميتًا في الأسبوع الثاني والعشرين من الحمل، تعرضت لمرحلة حرجة توقفت فيها انقباضاتها وتركت المسعفين في حيرة بالغة بخصوص حالة التوأم الثاني ومصيره.

ورغم التحذيرات التي وُجِهت لها بأن التوأم الثاني قد يواجه نفس المصير المأساوي، إلا أنه بعد انتظار دام لمدة 22 يومًا، أبصر النور توأمها الثاني، أسترو، بوزن لم يتجاوز الرطلين، ما أضاف طابعًا من الإعجاب والإصرار على الحياة لهذه القصة الاستثنائية.

وتعتبر كايلي، التي ولدت في عام 2021، حاملًا لرقم قياسي محتمل لأطول فترة لولادة توأم في إنجلترا، وذلك بعد مرور 22 يومًا من الفارق بين ولادة التوأم الأول والثاني. وبالرغم من الآلام التي تعرضت لها خلال فترة الحمل، إلا أن كايلي أكدت أنها لم تواجه أي مضاعفات تذكر، وهو ما جعلها تبدي قلقًا شديدًا بشأن مصير توأمها الثاني، لكن الإصرار والصمود ساعداها على تجاوز هذه التحديات بثقة وقوة.