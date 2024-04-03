عروس تتعرض لانتقادات لاذعة... ما تريده من ضيوفها صادم وهذا ما جاء في بطاقة الدعوة! (صورة)

عروس تتعرض لانتقادات لاذعة... ما تريده من ضيوفها صادم وهذا ما جاء في بطاقة الدعوة! (صورة)

تعرّضت عروس لانتقادات لاذعة بعد أن طلبت المال من الضيوف لشراء منزل على الرغم من أنها تخطط مع خطيبها للهروب معا والزواج سراً.



وفي التفاصيل، طلبت الشابة نصيحة عبر منشور لها على فيسبوك حول كيفية طلب الهدايا أو المال من الضيوف على الرغم من أنها لن تقيم حفل زفاف تقليدي.



وبعد الزواج سرًا في 17 نيسان، يخطط الزوجان لإرسال بطاقات يعلنان من خلالها خبر ارتباطهما للأصدقاء والعائلة.



وجاء في البطاقة: "مع بداية فصل جديد من حياتنا، نريد أن نعلن عن حماسنا لشراء منزل!"



وسرعان ما وصف المئات من المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي هذا العمل بالمبتذل وشجعوا العروس على التراجع عن إدراج هذه الجملة ضمن البطاقة.



وشرحت العروس أنها أرادت إضافة رمز الاستجابة السريعة المرتبط بالسجل ليتمكن الضيوف من خلاله إما شراء هدية لها وللعريس أو التبرع بالمال للدفعة الأولى لمنزلهما.