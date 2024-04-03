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وفاة فنزويلي يحمل لقب أكبر معمّر في العالم... كم بلغ عمره؟ (صور)

منوعات
2024-04-03 | 07:26
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وفاة فنزويلي يحمل لقب أكبر معمّر في العالم... كم بلغ عمره؟ (صور)
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وفاة فنزويلي يحمل لقب أكبر معمّر في العالم... كم بلغ عمره؟ (صور)

توفي الفنزويلي خوان فيسنتي بيريز مورا، الذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2022 كأكبر رجل معمر في العالم، الثلاثاء عن 114 عاما، على ما أفاد مسؤولون ومقربون منه.

وكتب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على منصة "إكس"، "لقد انتقل خوان فيسنتي بيريز مورا إلى الحياة الأبدية عن 114 عاماً".

وقد أكدت موسوعة غينيس للأرقام القياسية رسمياً لقب بيريز مورا كأكبر رجل على قيد الحياة في 4 شباط 2022، عندما كان عمره 112 عاماً و253 يوماً.

والرجل أب لـ11 ابناً، وفي عام 2022 كان له 41 حفيداً و18 من أبناء الأحفاد و12 من أحفاد الأحفاد.

هذا المزارع المعروف باسم تيو فيسنتي مولود في بلدة إل كوبري بولاية تاتشيرا في جبال الأنديس في 27 أيار 1909، وكان التاسع في عائلة مكوّنة من عشرة أبناء.

وجاء في بيان غينيس عام 2022 "في سن الخامسة، بدأ العمل مع والده وإخوته في الزراعة وساعد في حصاد قصب السكر وحبوب البنّ".

وأصبح بيريز رئيس بلدية قريته وكان مسؤولاً عن حل النزاعات المتعلقة بالأراضي والعائلات، بينما كان لا يزال يعمل في الزراعة.

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