الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
24
o
الجنوب
22
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
24
o
الجنوب
22
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وداع حار بالدموع للباندا المحبوبة فو باو في كوريا الجنوبية
منوعات
2024-04-03 | 08:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وداع حار بالدموع للباندا المحبوبة فو باو في كوريا الجنوبية
ودع كوريون جنوبيون الأربعاء الباندا فو باو، وهي أول باندا عملاقة تولد في كوريا الجنوبية، لدى مغادرتها حديقة الحيوان التي ولدت فيها عام 2020 لتتوجه إلى الصين، وسط بكاء حشد كبير من محبيها الذين تحدوا هطول أمطار غزيرة لتوديعها.
وشكر حراس حديقة الحيوان الباندا الصغيرة على البهجة التي أضفتها على الحديقة وأيضا الزوار على المحبة التي أظهروها لفو باو خلال السنوات الأربع التي أمضتها في متنزه إيفرلاند الترفيهي إلى الجنوب من سول مباشرة. ووُضعت الباندا داخل شاحنة يمكن التحكم في درجة حرارتها متجهة إلى المطار.
وكُتب على رسالة أُلصقت على صور الباندا التي غطت الشاحنة "كانت معجزة أن أقابلك. شكرا فو باو". وكانت فو باو التي تعني الكنز الميمون في الحجر الصحي منذ شهر، ولم تظهر في العلن طوال هذه الفترة.
وكانت آخر مرة شاهدها زوار الحديقة منذ شهر مضى عندما اصطف الآلاف في الساعات المبكرة من صباح بارد وقال كثيرون إنهم سيفتقدون الباندا بعد رحيلها.
وستغادر فو باو إلى إقليم سيتشوان في الصين.
وولدت فو باو من الأم آي باو (10 أعوام) والأب لي باو (11 عاما) اللذان جاءا في عام 2016 من سيتشوان موطن الباندا العملاقة كجزء من "دبلوماسية الباندا" الصينية. وفي يوليو تموز الماضي، أنجبت آي باو توأمين في كوريا الجنوبية.
وتحصل أنثى الباندا العملاقة على فرصة الحمل مرة واحدة فقط في السنة وتستمر هذه الفرصة لفترة قصيرة، كما أن فرصة الصغار في البقاء على قيد الحياة تكون ضئيلة لأنها غالبا ما تولد قبل الاكتمال، وعادة ما تزن أقل من 200 غرام.
آخر الأخبار
منوعات
بالدموع
للباندا
المحبوبة
كوريا
الجنوبية
التالي
جمع مقتنيات قديمة لمدة 35 سنة... كويتي ينشئ متحفه الخاص وهذه التفاصيل!
"تعويذة الحب"... ساحرة تدعي صنع المعجزات وإيقاع الرجال في حب النساء!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-03-03
كوريا الجنوبية تودع الباندا المحبوبة فو باو قبل عودتها للصين
منوعات
2024-03-03
كوريا الجنوبية تودع الباندا المحبوبة فو باو قبل عودتها للصين
0
أخبار دولية
07:38
موسكو: نعتبر قرار كوريا الجنوبية فرض عقوبات على سفينتين روسيتين "غير ودي"
أخبار دولية
07:38
موسكو: نعتبر قرار كوريا الجنوبية فرض عقوبات على سفينتين روسيتين "غير ودي"
0
منوعات
2024-03-30
كوريا الجنوبية تطلق مشروع قطار سريع... والهدف زيادة معدل المواليد
منوعات
2024-03-30
كوريا الجنوبية تطلق مشروع قطار سريع... والهدف زيادة معدل المواليد
0
أخبار دولية
2024-03-11
أكثر من 4900 طبيب مضرب عن العمل في كوريا الجنوبية...ماذا يحصل؟
أخبار دولية
2024-03-11
أكثر من 4900 طبيب مضرب عن العمل في كوريا الجنوبية...ماذا يحصل؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
10:30
بعد رحلة علاجية للتأمل والاسترخاء... انتحار مجموعة من المشاركين والأسباب غامضة!
منوعات
10:30
بعد رحلة علاجية للتأمل والاسترخاء... انتحار مجموعة من المشاركين والأسباب غامضة!
0
منوعات
09:55
بعد إصابتها بحالة دماغية نادرة تشبه مرض جنون البقر... امرأة خمسينية تواجه مصيرًا مأساويًّا!
منوعات
09:55
بعد إصابتها بحالة دماغية نادرة تشبه مرض جنون البقر... امرأة خمسينية تواجه مصيرًا مأساويًّا!
0
منوعات
09:30
شجّعها الأطباء على إجهاض جنينها... وبعد مرور عام الأم تكشف ما حصل بالأخير! (صور)
منوعات
09:30
شجّعها الأطباء على إجهاض جنينها... وبعد مرور عام الأم تكشف ما حصل بالأخير! (صور)
0
منوعات
09:17
أحد أقدم الكتب في العالم قد يحرز مبلغاً هائلاً في مزاد!
منوعات
09:17
أحد أقدم الكتب في العالم قد يحرز مبلغاً هائلاً في مزاد!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-02-21
ممارسة العلاقة الحميمة وفق عدد معين يعتبر ضرورة للصحة... معلومات مهمة تكشفها إحدى خبيرات الأعشاب! (فيديو)
منوعات
2024-02-21
ممارسة العلاقة الحميمة وفق عدد معين يعتبر ضرورة للصحة... معلومات مهمة تكشفها إحدى خبيرات الأعشاب! (فيديو)
0
أخبار لبنان
2023-07-26
الدفاع المدني يدعو الى التقيد بإرشادات السلامة العامة مع استمرار الطقس الحار
أخبار لبنان
2023-07-26
الدفاع المدني يدعو الى التقيد بإرشادات السلامة العامة مع استمرار الطقس الحار
0
أخبار لبنان
11:35
"الأونروا" تطلق نداء لجمع 415,4 مليون دولار من أجل لاجئي فلسطين
أخبار لبنان
11:35
"الأونروا" تطلق نداء لجمع 415,4 مليون دولار من أجل لاجئي فلسطين
0
فنّ
07:14
بعد سنة تاريخية لها في 2023... تايلور سويفت تدخل نادي أصحاب المليارات!
فنّ
07:14
بعد سنة تاريخية لها في 2023... تايلور سويفت تدخل نادي أصحاب المليارات!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:42
احتراق فان للطلاب بالقرب من مدرسة "سلوى" في شحيم (فيديو)
أخبار لبنان
07:42
احتراق فان للطلاب بالقرب من مدرسة "سلوى" في شحيم (فيديو)
0
أخبار دولية
06:32
الاستهداف الاسرائيليّ على القنصلية الايرانية حضر في جلسةٍ طارئةٍ لمجلسِ الامن
أخبار دولية
06:32
الاستهداف الاسرائيليّ على القنصلية الايرانية حضر في جلسةٍ طارئةٍ لمجلسِ الامن
0
آخر الأخبار
06:30
الحرس الثوري الإيراني: جبهة المقاومة ستقومُ بواجبها...
آخر الأخبار
06:30
الحرس الثوري الإيراني: جبهة المقاومة ستقومُ بواجبها...
0
أخبار لبنان
05:14
الراعي في عيد البشارة: ما أحوج لبنان إلى الشركة والمحبّة وهو في حال تباعد وتعطي
أخبار لبنان
05:14
الراعي في عيد البشارة: ما أحوج لبنان إلى الشركة والمحبّة وهو في حال تباعد وتعطي
0
أخبار لبنان
04:31
فياض للـLBCI: هذه الكلفة المطلوبة لتشغيل معامل الكهرباء وهوسكتين سيعمل على اقتراح جديد بشأن الكهرباء من مصر والاردن
أخبار لبنان
04:31
فياض للـLBCI: هذه الكلفة المطلوبة لتشغيل معامل الكهرباء وهوسكتين سيعمل على اقتراح جديد بشأن الكهرباء من مصر والاردن
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
الإنتر يقترب من حسم لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم وفينيكس صنز يعزز مركزه في القسم الغربي من ال ان بي آي
تقارير نشرة الاخبار
14:00
الإنتر يقترب من حسم لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم وفينيكس صنز يعزز مركزه في القسم الغربي من ال ان بي آي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
أسعار النفط العالمية الى ارتفاع
تقارير نشرة الاخبار
13:57
أسعار النفط العالمية الى ارتفاع
0
أخبار دولية
13:51
إيران سترد على إسرائيل... لكن أين؟
أخبار دولية
13:51
إيران سترد على إسرائيل... لكن أين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
فؤاد السعد.. ثلاثة عقود من العمل السياسي مع اللقاء الديمقراطي
تقارير نشرة الاخبار
13:48
فؤاد السعد.. ثلاثة عقود من العمل السياسي مع اللقاء الديمقراطي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:24
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على أوتوستراد البربارة باتجاه بيروت بسبب انقلاب صهريج وتسرب مادة المازوت والعمل جار للمعالجة
خبر عاجل
06:24
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على أوتوستراد البربارة باتجاه بيروت بسبب انقلاب صهريج وتسرب مادة المازوت والعمل جار للمعالجة
2
خبر عاجل
05:00
الجيش الإسرائيلي يدّعي أنّ الانفجار الذي وقع السبت الماضي وأسفر عن إصابة عدد من قوات "اليونيفيل" في الجنوب ناجم عن عبوة ناسفة زرعها "حزب الله"
خبر عاجل
05:00
الجيش الإسرائيلي يدّعي أنّ الانفجار الذي وقع السبت الماضي وأسفر عن إصابة عدد من قوات "اليونيفيل" في الجنوب ناجم عن عبوة ناسفة زرعها "حزب الله"
3
آخر الأخبار
09:36
بسبب عطل طرأ على أوجيرو شاركوا في برنامج "أكرم من مين" مع وسام حنا من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 81683110 - 81612339 - 03873999
آخر الأخبار
09:36
بسبب عطل طرأ على أوجيرو شاركوا في برنامج "أكرم من مين" مع وسام حنا من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 81683110 - 81612339 - 03873999
4
منوعات
12:51
بعد ولادة طفلتهما قررا التخلي عنها وعرضها للتبني: لن تصدقوا ما حصل بمصير الصغيرة!
منوعات
12:51
بعد ولادة طفلتهما قررا التخلي عنها وعرضها للتبني: لن تصدقوا ما حصل بمصير الصغيرة!
5
أخبار لبنان
07:24
مذكرة إدارية بإقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد الفطر
أخبار لبنان
07:24
مذكرة إدارية بإقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد الفطر
6
حال الطقس
02:37
طقس مستقرّ يسيطر على لبنان...والأمطار في طريقها الينا
حال الطقس
02:37
طقس مستقرّ يسيطر على لبنان...والأمطار في طريقها الينا
7
آخر الأخبار
14:23
النائبة في البرلمان البريطانيّ كلوديا ويب للجزيرة: إسرائيل صارت في وضع خارج على السيطرة وعلينا إيقافها
آخر الأخبار
14:23
النائبة في البرلمان البريطانيّ كلوديا ويب للجزيرة: إسرائيل صارت في وضع خارج على السيطرة وعلينا إيقافها
8
أخبار دولية
23:44
زلزال يضرب تايوان هو الاقوى منذ ٢٥ عاماً
أخبار دولية
23:44
زلزال يضرب تايوان هو الاقوى منذ ٢٥ عاماً
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More