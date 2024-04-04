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من أقدم الكتب في العالم... كتاب مصري معروض للبيع في مزاد علني بسعر خيالي! (صورة)
منوعات
2024-04-04 | 08:15
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من أقدم الكتب في العالم... كتاب مصري معروض للبيع في مزاد علني بسعر خيالي! (صورة)
كشف دار "كريستيز" للمزادات العلنية في لندن عن عزمه إقامة مزاد علني في 11 حزيران 2024، لبيع واحد من أقدم الكتب في العالم والّذي من المتوّقع أن يصل سعره إلى 3.8 مليون دولار، وذلك وفق ما جاء في موقع وكالة "
سي أن أن
" الأميركيّة.
وفي التفاصيل، يُعد كتاب "كروسبي شوين" Crosby Shoyen المكتوب باللغة القبطية على أوراق البردي المصرية، أقدم كتاب مصري يحتوي على طقوس مسيحية، كما يعود أيضاً بحسب التأريخ بالكاربون إلى القرنين الثالث والرابع بعد الميلاد.
وكتب الكتاب المذكور والمؤلف من 104 صفحة، على مدى 40 عام في أحد الأديرة في منطقة الصعيد في مصر، والّذي تم حفظه لاحقاً خلف زجاج شبكي، في صندوقين خشبيين مقفلين بإحكام.
وقال كبير المتخصصين في الكتب والمخطوطات في "كريستيز" أوجينيو دونادوني، في رسالة بالبريد الإلكتروني إن الكتاب المذكور سيكون "ذات جاذبية واسعة للمؤسسات والأفراد على حد سواء".
وتابع أن "كتاب كروسبي شوين هو أحد أوائل الشهود على التطور الثقافي والنصي للكتب"، مضيفاً أنه الشاهد الأوّل على انتشار المسيحية حول البحر الأبيض المتوسط.
ولفت إلى أنه "أحد أقدم الأمثلة الموجودة على الكتاب بالشكل الذي مازلنا نعرفه حتى اليوم"، مشيراً إلى أنّه "من غير المرجح أن يتّم عرض أي شيء مثله في المزاد مرة أخرى".
والجدير ذكره، أنّ حالة الكتاب الجيّدة تعود إلى طريقة حفظه الّتي ساعدت على حمايته من الظروف المناخية القاسية في مصر حيث تم اكتشافه، وذلك وفقًا لتفاصيل الكتيّب الذي نشره دار "كريستيز".
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