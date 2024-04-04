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صديقتها تخلت عنها لأسباب غير متوقعة... ما حصل مع الشابة بعد تغير مظهرها حطمها نفسيا!

منوعات
2024-04-04 | 09:34
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صديقتها تخلت عنها لأسباب غير متوقعة... ما حصل مع الشابة بعد تغير مظهرها حطمها نفسيا!
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صديقتها تخلت عنها لأسباب غير متوقعة... ما حصل مع الشابة بعد تغير مظهرها حطمها نفسيا!

صديقتها تخلت عنها لأسباب غير متوقعة... ما حصل مع الشابة بعد تغير مظهرها حطمها نفسيا!

أخبرت امرأة في حديث خاص لموقع "ديلي ميل" البريطاني، أنها قضت معظم حياتها وهي تُعرف بالصديقة السمينة وكانت سعيدة بذلك، ولكن بعد إصابتها بمشاكل صحية اضطُرَّت إلى تغيير نمط حياتها.

وفي التفاصيل، اضطُررت إلى الخضوع لعدد من العمليات الجراحية الخطيرة جدًا، مع إجراء بعض التغييرات الرئيسية ضمن نمط حياتها حيث توقفت عن تناول الكثير من الطعام وتوقفت عن تناول الكحول لفترة من الوقت، ما ساهم في إنقاص وزنها.

وفجأة، بعد التحول الذي جرى لمظهرها الخارجي، بدأ الناس بمدحها بسبب مقدار الوزن الذي فقدته، وهو الأمر الذي جعلها تشعر بعدم الارتياح لأن هذا التحول جاء في الواقع نتيجة لمشكلة صحية خطيرة ولم يكن هذا ما أرادت حصوله حقا.

وما لفت انتباهها هو أن صديقتها المفضلة بدأت تكرهها بشدة بعد فقدانها الوزن، وفجأة بدأت تسخر منها في كل فرصة متاحة، كما أنها توقفت عن الرد على رسائلها النصية.

وفي هذا السياق، تسبب هذا الأمر بتحطيم الشابة على الصعيد النفسي لأنها خسرت تلك الصداقة من دون أن  تفهم السبب الحقيقي خلف هذه التصرفات.
 
 

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