ثنائي يتحدث عن معاناته والسبب أمر مضحك... وهذا ما يتلقاه الحبيبان من أسئلة محرجة! (فيديو)

ثنائي يتحدث عن معاناته والسبب أمر مضحك... وهذا ما يتلقاه الحبيبان من أسئلة محرجة! (فيديو)



كشفت شابة تعاني من اختلاف الطول بينها وبين حبيبها أن الأشخاص من حولها يسألونها باستمرار عن حياتها الجنسية، ويخلطون بين صديقها ووالدها، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.

وفي التفاصيل، التقت أشلين بيشوف العشرينية للمرة الأولى بحبيبها ديلان بورتر، 24 عامًا، في الجامعة.



ويبلغ طول بيشوف 5 أقدام ولكن بورتر يبلغ أضعاف طول حبيبته، ما يعني أن هناك فرقًا مذهلا في الطول بينهما، ويشاركان بانتظام تفاصيل حياتهما معًا عبر منصة تيك توك.



وفي هذا السياق، كشفت بيشوف أن أسئلة المتابعين غالبًا ما تتجاوز الحدود كونها تكون حميمة وشخصية، مثلا يتساءلون عن كيفية ممارستهما العلاقة الجنسية وكيفية تبادلهما القبل.



ويجد الثنائي أيضًا صعوبة في التقاط صور طبيعية معًا، وسماع بعضهما البعض بشكل طبيعي في الأماكن المزدحمة، وقيادة سيارات بعضهما البعض والرقص الرومانسي معًا بسبب فرق الطول بينهما.