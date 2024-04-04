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زوجان فرنسيان ممنوعان من تربية الحيوانات الأليفة إلى الأبد... ما السبب؟
منوعات
2024-04-04 | 11:31
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زوجان فرنسيان ممنوعان من تربية الحيوانات الأليفة إلى الأبد... ما السبب؟
قررت محكمة في فرنسا الحكم على زوجين فرنسيين بالسجن بتهمة الاحتفاظ بعشرات الحيوانات الأليفة في ظروف قاسية، وذلك وفق ما جاء في موقع وكالة "
بي بي س
ي" البريطانية.
وفي التفاصيل، يعيش الزوجان في منزلهما الواقع في مدينة "نيس" الفرنسية والّذي تبلغ مساحته 80 مترًا مربعًا، مع 159 قطّة وسبعة كلاب تعاني من الجفاف وسوء التغذية والطفيليات منذ فترة طويلة.
وعثر رجال الشرطة في "نيس" على الحيوانات العام الماضي بعد تدخلهم لفض إشكال حصل بين الزوجين في منزلهما، حيث وجدوا الحيوانات الّذي توفي البعض منها بسبب سوء حالتهم الصحيّة.
كما أصدرت المحكمة قراراً بمنع الزوجين من تربية الحيوانات الأليفة بشكل دائم وحكمت عليهما أيضاً بدفع مبلغ قدره 150 ألف يورو للجمعيات الخيرية لحقوق الحيوان.
وقالت صاحبة المنزل للمحكمة إن الحيوانات هي حبّ حياتها لكنّها أخطأت بحقها، لافتةً إلى شعورها بالذنب لتركها بمفردها.
وأشارت أيضاً إلى أنها أخذت قطط وكلاب والديها الستّة في العام 2018، قبل أن تجلب 30 قطة تعيش في مبنى مهجور إلى منزلها حيث تكاثرت فيما بعد.
كما شخّص تقييم نفسي إصابة صاحبة المنزل المذكورة بمتلازمة "نوح" الّتي تعرف أنّها حاجة نفسية لإنقاذ الحيوانات على الرغم من عدم قدرة الشخص على القيام بذلك بشكل صحيح.
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