الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
20
o
الجنوب
19
o
البقاع
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أكرم من مين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
20
o
الجنوب
19
o
البقاع
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"هي تجعل كل شيء حولك سعيداً وجميلاً"... مناظر تفتّح أزهار الكرز تبهج سكان طوكيو وزائريها!
منوعات
2024-04-04 | 12:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"هي تجعل كل شيء حولك سعيداً وجميلاً"... مناظر تفتّح أزهار الكرز تبهج سكان طوكيو وزائريها!
لا يزال تفتّح أزهار الكرز مستمراً في طوكيو، حيث توافد السكان والزائرون على المتنزهات الخميس للاستمتاع بالمناظر الجميلة لهذا الموسم الذي تأخر هذا العام بسبب بداية الربيع الباردة في العاصمة اليابانية.
وقد اجتمع عدد كبير من محبي الزهور في وسط طوكيو للاستمتاع بمنظر أغصان أشجار الكرز المنحنية تحت البتلات الوردية والبيضاء المتأرجحة في محيط القصر الإمبراطوري.
وقال ميتشيتاكا سايتو (68 عاما) لوكالة فرانس برس إنه يقصد المكان سنوياً في الربيع، موضحاً أن "أزهار الكرز ترتدي طابعاً رمزياً للغاية، فهي تجعل كل شيء حولك سعيداً وجميلاً".
وأضاف سايتو "هذا يجعلني أشعر وكأنني بدأت بداية جيدة لهذا العام"، الذي يبدأ في الشركات والمدارس اليابانية في الأول من نيسان.
بالنسبة ليابانيين كثر، يمثّل تفتّح أزهار أشجار "ساكورا" كما تُعرف محلياً، بداية جديدة، كما يرمز في الوقت عينه إلى الطبيعة العابرة للأشياء.
وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية الخميس أن النوع الأكثر شيوعا من أشجار الكرز في البلاد، "سومي يوشينو"، وصل إلى ذروة تفتّح زهره، أي بعد أربعة أيام من الفترة الوسطية في طوكيو.
رغم أن الوكالة تعزو تأخر الإزهار غير المعتاد هذا العام إلى درجات الحرارة المنخفضة، إلا أنها تدق ناقوس الخطر أيضاً بشأن تغير المناخ الذي يتسبب في تفتح الزهور في وقت أبكر في كل عام في المتوسط.
وفيما بات عدد الزوار الأجانب إلى اليابان يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة، يستمتع الكثير من السياح أيضاً بالمشهد، مثل كاميلا كيلبوسكا، وهي من سكان نيويورك تبلغ 35 عاماً وخططت لرحلتها في فترة تفتّح أزهار الكرز.
وقالت "لقد كان المشهد على مستوى التوقعات"، كان ذلك "رائعاً" و"ساحراً".
وبحسب الأستاذ الفخري في جامعة كانساي كاتسوهيرو مياموتو، فإن التأثير الاقتصادي لموسم تفتّح أزهار الكرز في اليابان، مع الأخذ في الاعتبار السياح والمهرجانات التي يتم تنظيمها تقليديا تحت الأشجار ("هانامي")، سيبلغ 1100 مليار ين هذا العام (7,25 مليارات دولار)، مقارنة بـ616 مليار ين في عام 2023.
آخر الأخبار
منوعات
سعيداً
وجميلاً"...
مناظر
تفتّح
أزهار
الكرز
طوكيو
وزائريها!
التالي
"دربناها منذ أن كانت في السادسة"... زعيم روحي ستيني تزوج ابنة الـ12 سنة في مشهد يثير الغضب وهذا مصيره! (صور)
أنجبت طفلتها ثم دفنتها في حديقة وهي حية... آثار الدماء كشفت الحقيقة ومصير الطفلة صادم: "انها أعجوبة"!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-03-26
المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد علي فوزي الأخرس "أبو تراب" مواليد عام 1994 من بلدة كفرتبنيت وسكان بلدة تول في جنوب لبنان
آخر الأخبار
2024-03-26
المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد علي فوزي الأخرس "أبو تراب" مواليد عام 1994 من بلدة كفرتبنيت وسكان بلدة تول في جنوب لبنان
0
آخر الأخبار
2024-03-26
المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد علي إبراهيم ناصر الدين "ملاك" مواليد عام 1975 من مدينة الهرمل وسكان بلدة زبود في البقاع
آخر الأخبار
2024-03-26
المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد علي إبراهيم ناصر الدين "ملاك" مواليد عام 1975 من مدينة الهرمل وسكان بلدة زبود في البقاع
0
أخبار دولية
2024-03-24
ماكرون يحذر نتانياهو من أن أي "نقل قسري للسكان" من رفح سيشكل "جريمة حرب"
أخبار دولية
2024-03-24
ماكرون يحذر نتانياهو من أن أي "نقل قسري للسكان" من رفح سيشكل "جريمة حرب"
0
أخبار لبنان
2024-03-14
حبيب زار السفير القطري... وبحث في إمكانية التعاون بين مصرف الإسكان و"صندوق قطر للتنمية"
أخبار لبنان
2024-03-14
حبيب زار السفير القطري... وبحث في إمكانية التعاون بين مصرف الإسكان و"صندوق قطر للتنمية"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
14:25
عروس ترفض ارتداء فستان زفاف من تصميم أختها... ماذا حصل؟
منوعات
14:25
عروس ترفض ارتداء فستان زفاف من تصميم أختها... ماذا حصل؟
0
منوعات
11:31
زوجان فرنسيان ممنوعان من تربية الحيوانات الأليفة إلى الأبد... ما السبب؟
منوعات
11:31
زوجان فرنسيان ممنوعان من تربية الحيوانات الأليفة إلى الأبد... ما السبب؟
0
منوعات
10:25
ثنائي يتحدث عن معاناته والسبب أمر مضحك... وهذا ما يتلقاه الحبيبان من أسئلة محرجة! (فيديو)
منوعات
10:25
ثنائي يتحدث عن معاناته والسبب أمر مضحك... وهذا ما يتلقاه الحبيبان من أسئلة محرجة! (فيديو)
0
منوعات
09:34
صديقتها تخلت عنها لأسباب غير متوقعة... ما حصل مع الشابة بعد تغير مظهرها حطمها نفسيا!
منوعات
09:34
صديقتها تخلت عنها لأسباب غير متوقعة... ما حصل مع الشابة بعد تغير مظهرها حطمها نفسيا!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:25
الصومال يطرد السفير الإثيوبي ويتهم أديس أبابا بـ"التدخل" في شؤونه الداخلية
آخر الأخبار
08:25
الصومال يطرد السفير الإثيوبي ويتهم أديس أبابا بـ"التدخل" في شؤونه الداخلية
0
منوعات
05:48
"دمرني جسديا ونفسيا لمدة 30 سنة"... سيدة تروي معاناتها مع زوجها: كان مدمنا على العلاقات وهذا ما فعله بي!
منوعات
05:48
"دمرني جسديا ونفسيا لمدة 30 سنة"... سيدة تروي معاناتها مع زوجها: كان مدمنا على العلاقات وهذا ما فعله بي!
0
رياضة
11:41
الاتحاد الخاص بلاعبات التنس: البطولة الختامية لموسم السيدات ستقام في الرياض
رياضة
11:41
الاتحاد الخاص بلاعبات التنس: البطولة الختامية لموسم السيدات ستقام في الرياض
0
آخر الأخبار
2024-04-02
البيت الأبيض: بايدن دعا رئيس مؤسسة سنترال ورلد كيتشن خوسيه أندريس لتقديم تعازيه وأكد أنه سيوضح لإسرائيل ضرورة حماية موظفي الإغاثة
آخر الأخبار
2024-04-02
البيت الأبيض: بايدن دعا رئيس مؤسسة سنترال ورلد كيتشن خوسيه أندريس لتقديم تعازيه وأكد أنه سيوضح لإسرائيل ضرورة حماية موظفي الإغاثة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ترامب وبوتين حاضران في ذكرى تأسيس الناتو الـ٧٥…
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ترامب وبوتين حاضران في ذكرى تأسيس الناتو الـ٧٥…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
شركة IPT النفطية تدخل على خط التحفيف من الإنبعاثات الدفيئة في الجو
تقارير نشرة الاخبار
13:43
شركة IPT النفطية تدخل على خط التحفيف من الإنبعاثات الدفيئة في الجو
0
أخبار لبنان
13:39
محفوض للـLBCI: اجراءات قاسية وإضراب في الافق إن لم تدفع المدارس لصندوق التعويضات
أخبار لبنان
13:39
محفوض للـLBCI: اجراءات قاسية وإضراب في الافق إن لم تدفع المدارس لصندوق التعويضات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
قبرص ولبنان في خندق واحد... الهجرة غير الشرعية تهدد بانهيار البلدين
تقارير نشرة الاخبار
13:25
قبرص ولبنان في خندق واحد... الهجرة غير الشرعية تهدد بانهيار البلدين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
إسرائيل في أعلى درجات الجهوزية والإستنفار
تقارير نشرة الاخبار
13:23
إسرائيل في أعلى درجات الجهوزية والإستنفار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
لبنان يناشد سفراء الدول المانحة مساعدته لمواجهة تداعيات الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:20
لبنان يناشد سفراء الدول المانحة مساعدته لمواجهة تداعيات الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
شعبة المعلومات تستدعي فراس حاطوم… مرحبا دولة
تقارير نشرة الاخبار
13:16
شعبة المعلومات تستدعي فراس حاطوم… مرحبا دولة
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 4-4-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 4-4-2024
0
أخبار لبنان
11:37
المجلس الدستوري يصدر قراره بشأن الطعون المتعلقة بمواد موازنة 2024
أخبار لبنان
11:37
المجلس الدستوري يصدر قراره بشأن الطعون المتعلقة بمواد موازنة 2024
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
07:47
قرار لمجلس شورى الدولة بشأن قانون الإجارات
امن وقضاء
07:47
قرار لمجلس شورى الدولة بشأن قانون الإجارات
2
أخبار لبنان
07:58
الحلبي بعد جلسة الحكومة: هذا ما تم الموافقة عليه بشأن امتحانات الشهادتين المتوسطة والثانوية
أخبار لبنان
07:58
الحلبي بعد جلسة الحكومة: هذا ما تم الموافقة عليه بشأن امتحانات الشهادتين المتوسطة والثانوية
3
اقتصاد
08:19
بيرم: مجلس الوزراء وافق على رفع الحد الادنى للاجور وزيادة المنح المدرسية في القطاع الخاص
اقتصاد
08:19
بيرم: مجلس الوزراء وافق على رفع الحد الادنى للاجور وزيادة المنح المدرسية في القطاع الخاص
4
أخبار لبنان
11:37
المجلس الدستوري يصدر قراره بشأن الطعون المتعلقة بمواد موازنة 2024
أخبار لبنان
11:37
المجلس الدستوري يصدر قراره بشأن الطعون المتعلقة بمواد موازنة 2024
5
فنّ
06:01
الموت يفجع ملكة جمال لبنان السابقة جويل بحلق
فنّ
06:01
الموت يفجع ملكة جمال لبنان السابقة جويل بحلق
6
فنّ
09:58
أخبار حول قرار حبس نسرين طافش لمدّة 3 سنوات... والأخيرة تنفي!
فنّ
09:58
أخبار حول قرار حبس نسرين طافش لمدّة 3 سنوات... والأخيرة تنفي!
7
منوعات
07:36
اكتشف خيانة زوجته له وما فعله بعدها كان أغرب من كل التوقعات... " أشعر بأنني محاصر"!
منوعات
07:36
اكتشف خيانة زوجته له وما فعله بعدها كان أغرب من كل التوقعات... " أشعر بأنني محاصر"!
8
صحف اليوم
00:47
3 احتمالات للرد الإيراني على استهداف قنصليتها بدمشق بحسب مقربين من الحزب لـ "الأنباء الكويتية"
صحف اليوم
00:47
3 احتمالات للرد الإيراني على استهداف قنصليتها بدمشق بحسب مقربين من الحزب لـ "الأنباء الكويتية"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More