عروس ترفض ارتداء فستان زفاف من تصميم أختها... ماذا حصل؟

حزنت عائلة عروس أميركيّة جراء عدم رغبتها بإرتداء فستان الزفاف الّذي صممته أختها غير الشقيقة لها، وذلك بحسب ما جاء في مجلة " بيبول " الأميركيّة.

وشرحت العروس في منشور لها عبر حسابها على موقع "ريديت" أن أختها "زوي" البالغة من العمر 21 عاماً والّتي تكمل حالياً دراستها في مجال تصميم الأزياء، عرضت عليها تصميم فستان زفافها.

وتابعت: "وافقت على العرض لاعتقادي أنه سيكون فرصة جيّدة للتواصل مع زوي الّتي لم أكن أعرفها جيداً في ذلك الوقت"، مضيفةً أنّها رأت بعض أعمالها السابقة الّتي بدت جيّدة.

وأشارت إلى أنهما التقيتا عدّة مرّات لمناقشة أفكارهما الّتي أظهرت أنّ ذوقهما مختلف إلى حد كبير، إلا أنهما اتفقتا في النهاية على تصميم الفستان.

وقالت العروس إنه عند رؤيتها للفستان تبيّن أنّه يختلف عن التصميم الّذي طلبته، بالإضافة إلى أن حجمه كان أكبر بثلاث مرّات من حجمها.

وذهبت العروس لاحقاً إلى محل لبيع فساتين الزفاف مع وصيفتها حيث اختارت فستاناً آخراً قوبل بالدموع والنظرات القذرة من زوي ووالدها ووالدتها الّذين غادروا بعد مرور أقل من ساعة على بدء حفل الاستقبال.

وتابعت: "قال والدي أنّ عدم ارتدائي للفستان كان بمثابة إهانة لزوي"، مضيفةً أنها تشعر بالذنب الآن.

وسارع العديد من المستخدمين إلى طمأنة العروس ومساندتها معتبرين أنّها غير مخطئة. وكتب أحدهم: "إذا أرادت زوي أن تبدأ مسيرتها المهنية كمصممة فساتين للزفاف، فعليها أولاً أن تتعلم كيفية التعامل مع العملاء".