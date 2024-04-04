الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي - الموسم 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عروس ترفض ارتداء فستان زفاف من تصميم أختها... ماذا حصل؟
منوعات
2024-04-04 | 14:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
عروس ترفض ارتداء فستان زفاف من تصميم أختها... ماذا حصل؟
حزنت عائلة عروس أميركيّة جراء عدم رغبتها بإرتداء فستان الزفاف الّذي صممته أختها غير الشقيقة لها، وذلك بحسب ما جاء في مجلة "
بيبول
" الأميركيّة.
وشرحت العروس في منشور لها عبر حسابها على موقع "ريديت" أن أختها "زوي" البالغة من العمر 21 عاماً والّتي تكمل حالياً دراستها في مجال تصميم الأزياء، عرضت عليها تصميم فستان زفافها.
وتابعت: "وافقت على العرض لاعتقادي أنه سيكون فرصة جيّدة للتواصل مع زوي الّتي لم أكن أعرفها جيداً في ذلك الوقت"، مضيفةً أنّها رأت بعض أعمالها السابقة الّتي بدت جيّدة.
وأشارت إلى أنهما التقيتا عدّة مرّات لمناقشة أفكارهما الّتي أظهرت أنّ ذوقهما مختلف إلى حد كبير، إلا أنهما اتفقتا في النهاية على تصميم الفستان.
وقالت العروس إنه عند رؤيتها للفستان تبيّن أنّه يختلف عن التصميم الّذي طلبته، بالإضافة إلى أن حجمه كان أكبر بثلاث مرّات من حجمها.
وذهبت العروس لاحقاً إلى محل لبيع فساتين الزفاف مع وصيفتها حيث اختارت فستاناً آخراً قوبل بالدموع والنظرات القذرة من زوي ووالدها ووالدتها الّذين غادروا بعد مرور أقل من ساعة على بدء حفل الاستقبال.
وتابعت: "قال والدي أنّ عدم ارتدائي للفستان كان بمثابة إهانة لزوي"، مضيفةً أنها تشعر بالذنب الآن.
وسارع العديد من المستخدمين إلى طمأنة العروس ومساندتها معتبرين أنّها غير مخطئة. وكتب أحدهم: "إذا أرادت زوي أن تبدأ مسيرتها المهنية كمصممة فساتين للزفاف، فعليها أولاً أن تتعلم كيفية التعامل مع العملاء".
آخر الأخبار
منوعات
رفض
ارتداء
فستان الزفاف
تصميم
أخت غير الشقيقة
دراسة
مجال
تصميم الأزياء
حفل زفاف
عروس.
التالي
"دربناها منذ أن كانت في السادسة"... زعيم روحي ستيني تزوج ابنة الـ12 سنة في مشهد يثير الغضب وهذا مصيره! (صور)
أنجبت طفلتها ثم دفنتها في حديقة وهي حية... آثار الدماء كشفت الحقيقة ومصير الطفلة صادم: "انها أعجوبة"!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-03-25
رجل يختار البقاء مع زوجة ابنه السابقة ويرفض الحضور إلى حفل زفاف الأخير... وهذه التفاصيل!
منوعات
2024-03-25
رجل يختار البقاء مع زوجة ابنه السابقة ويرفض الحضور إلى حفل زفاف الأخير... وهذه التفاصيل!
0
منوعات
2024-03-23
"خطيبي طلب مني ارتداء اللون الأحمر في حفل زفافنا"... السبب سيصدمكم!
منوعات
2024-03-23
"خطيبي طلب مني ارتداء اللون الأحمر في حفل زفافنا"... السبب سيصدمكم!
0
منوعات
2024-02-20
عروس توصف بـ"المجنونة" بعد غضبها من رفض غالبية المعازيم الحضور إلى حفل زفافها... إليكم ما حصل!
منوعات
2024-02-20
عروس توصف بـ"المجنونة" بعد غضبها من رفض غالبية المعازيم الحضور إلى حفل زفافها... إليكم ما حصل!
0
آخر الأخبار
13:44
البيت الأبيض: بايدن أكد لنتنياهو أن الهجوم على العاملين في المجال الإنساني والوضع الإنساني بشكل عام غير مقبول
آخر الأخبار
13:44
البيت الأبيض: بايدن أكد لنتنياهو أن الهجوم على العاملين في المجال الإنساني والوضع الإنساني بشكل عام غير مقبول
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
12:25
"هي تجعل كل شيء حولك سعيداً وجميلاً"... مناظر تفتّح أزهار الكرز تبهج سكان طوكيو وزائريها!
منوعات
12:25
"هي تجعل كل شيء حولك سعيداً وجميلاً"... مناظر تفتّح أزهار الكرز تبهج سكان طوكيو وزائريها!
0
منوعات
11:31
زوجان فرنسيان ممنوعان من تربية الحيوانات الأليفة إلى الأبد... ما السبب؟
منوعات
11:31
زوجان فرنسيان ممنوعان من تربية الحيوانات الأليفة إلى الأبد... ما السبب؟
0
منوعات
10:25
ثنائي يتحدث عن معاناته والسبب أمر مضحك... وهذا ما يتلقاه الحبيبان من أسئلة محرجة! (فيديو)
منوعات
10:25
ثنائي يتحدث عن معاناته والسبب أمر مضحك... وهذا ما يتلقاه الحبيبان من أسئلة محرجة! (فيديو)
0
منوعات
09:34
صديقتها تخلت عنها لأسباب غير متوقعة... ما حصل مع الشابة بعد تغير مظهرها حطمها نفسيا!
منوعات
09:34
صديقتها تخلت عنها لأسباب غير متوقعة... ما حصل مع الشابة بعد تغير مظهرها حطمها نفسيا!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:09
بلينكن: إذا لم نشهد تغييرات من إسرائيل فستكون هناك تغييرات في السياسة الأميركية
أخبار دولية
14:09
بلينكن: إذا لم نشهد تغييرات من إسرائيل فستكون هناك تغييرات في السياسة الأميركية
0
آخر الأخبار
12:41
المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية
آخر الأخبار
12:41
المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية
0
منوعات
2024-01-19
شعرت بألم في المعدة قبل أشهر من زفافها... عائلة تفقد ابنتها في واقعة مأساوية
منوعات
2024-01-19
شعرت بألم في المعدة قبل أشهر من زفافها... عائلة تفقد ابنتها في واقعة مأساوية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ترامب وبوتين حاضران في ذكرى تأسيس الناتو الـ٧٥…
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ترامب وبوتين حاضران في ذكرى تأسيس الناتو الـ٧٥…
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ترامب وبوتين حاضران في ذكرى تأسيس الناتو الـ٧٥…
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ترامب وبوتين حاضران في ذكرى تأسيس الناتو الـ٧٥…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
شركة IPT النفطية تدخل على خط التحفيف من الإنبعاثات الدفيئة في الجو
تقارير نشرة الاخبار
13:43
شركة IPT النفطية تدخل على خط التحفيف من الإنبعاثات الدفيئة في الجو
0
أخبار لبنان
13:39
محفوض للـLBCI: اجراءات قاسية وإضراب في الافق إن لم تدفع المدارس لصندوق التعويضات
أخبار لبنان
13:39
محفوض للـLBCI: اجراءات قاسية وإضراب في الافق إن لم تدفع المدارس لصندوق التعويضات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
قبرص ولبنان في خندق واحد... الهجرة غير الشرعية تهدد بانهيار البلدين
تقارير نشرة الاخبار
13:25
قبرص ولبنان في خندق واحد... الهجرة غير الشرعية تهدد بانهيار البلدين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
إسرائيل في أعلى درجات الجهوزية والإستنفار
تقارير نشرة الاخبار
13:23
إسرائيل في أعلى درجات الجهوزية والإستنفار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
لبنان يناشد سفراء الدول المانحة مساعدته لمواجهة تداعيات الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:20
لبنان يناشد سفراء الدول المانحة مساعدته لمواجهة تداعيات الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
شعبة المعلومات تستدعي فراس حاطوم… مرحبا دولة
تقارير نشرة الاخبار
13:16
شعبة المعلومات تستدعي فراس حاطوم… مرحبا دولة
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 4-4-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 4-4-2024
0
أخبار لبنان
11:37
المجلس الدستوري يصدر قراره بشأن الطعون المتعلقة بمواد موازنة 2024
أخبار لبنان
11:37
المجلس الدستوري يصدر قراره بشأن الطعون المتعلقة بمواد موازنة 2024
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
07:47
قرار لمجلس شورى الدولة بشأن قانون الإجارات
امن وقضاء
07:47
قرار لمجلس شورى الدولة بشأن قانون الإجارات
2
أخبار لبنان
07:58
الحلبي بعد جلسة الحكومة: هذا ما تم الموافقة عليه بشأن امتحانات الشهادتين المتوسطة والثانوية
أخبار لبنان
07:58
الحلبي بعد جلسة الحكومة: هذا ما تم الموافقة عليه بشأن امتحانات الشهادتين المتوسطة والثانوية
3
اقتصاد
08:19
بيرم: مجلس الوزراء وافق على رفع الحد الادنى للاجور وزيادة المنح المدرسية في القطاع الخاص
اقتصاد
08:19
بيرم: مجلس الوزراء وافق على رفع الحد الادنى للاجور وزيادة المنح المدرسية في القطاع الخاص
4
أخبار لبنان
11:37
المجلس الدستوري يصدر قراره بشأن الطعون المتعلقة بمواد موازنة 2024
أخبار لبنان
11:37
المجلس الدستوري يصدر قراره بشأن الطعون المتعلقة بمواد موازنة 2024
5
فنّ
06:01
الموت يفجع ملكة جمال لبنان السابقة جويل بحلق
فنّ
06:01
الموت يفجع ملكة جمال لبنان السابقة جويل بحلق
6
فنّ
09:58
أخبار حول قرار حبس نسرين طافش لمدّة 3 سنوات... والأخيرة تنفي!
فنّ
09:58
أخبار حول قرار حبس نسرين طافش لمدّة 3 سنوات... والأخيرة تنفي!
7
منوعات
07:36
اكتشف خيانة زوجته له وما فعله بعدها كان أغرب من كل التوقعات... " أشعر بأنني محاصر"!
منوعات
07:36
اكتشف خيانة زوجته له وما فعله بعدها كان أغرب من كل التوقعات... " أشعر بأنني محاصر"!
8
صحف اليوم
00:47
3 احتمالات للرد الإيراني على استهداف قنصليتها بدمشق بحسب مقربين من الحزب لـ "الأنباء الكويتية"
صحف اليوم
00:47
3 احتمالات للرد الإيراني على استهداف قنصليتها بدمشق بحسب مقربين من الحزب لـ "الأنباء الكويتية"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More