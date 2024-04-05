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ادّعى أنّها "ناكرة للجميل"... أب يواجه عقوبة السجن: هذا ما فعله بابنته الرضيعة!

منوعات
2024-04-05 | 06:44
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ادّعى أنّها &quot;ناكرة للجميل&quot;... أب يواجه عقوبة السجن: هذا ما فعله بابنته الرضيعة!
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ادّعى أنّها "ناكرة للجميل"... أب يواجه عقوبة السجن: هذا ما فعله بابنته الرضيعة!

يواجه غافان روجرز من ولاية "إنديانا" في أميركا والبالغ من العمر 26 عاماً، عقوبة السجن وذلك بعدما قام بعضّ ابنته المولودة حديثاً مدعياً أنّه فعل ذلك "لأنها ناكرة للجميل".
 
وكشفت مجلة "بيبول" الأميركيّة أنّه تم الحكم على روجرز بالسجن لمدّة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى بقائه لمدة سنتين تحت المراقبة.
 
وأخذ روجرز وزوجته الطفلة في شهر تشرين الثاني من العام 2022 إلى مستشفى "إنديانابوليس"، حيث وجد الأطباء في قسم الأطفال كدمات وعلامات أسنان على كتفها وساعديها وبطنها وركبتها وساقها.
 
كما أخبر طاقم التمريض في المستشفى الشرطة أنهم كانوا مترددين في إعطاء الطفلة إلى روجرز بعد سماعه وهو يصفها بـ "الناكرة للجميل" و"الشريرة"، وأشاروا أيضًا إلى أن روجرز بدا وكأنه يشعر بالإحباط عندما تبدأ في البكاء.

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