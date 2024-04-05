خاتم الزواج سبب لها ذكريات مؤلمة... ما فعلته المرأة بعد انفصالها عن زوجها مذهل (صور)

خاتم الزواج سبب لها ذكريات مؤلمة... ما فعلته المرأة بعد انفصالها عن زوجها مذهل (صور)

بعد مرور 17 عاما على زواجها، قرر زوج "إميلي راتاغكوفسكي" الانفصال عنها وأصبح خاتم ارتباطهما رمزًا للأذى والذكريات الأليمة وذلك بعد طلاق مؤلم.



وفي التفاصيل، يحتوي الخاتم مصنوع من الألماس على حجر كبير مبطن بحجرين، وهو ثمين وجميل للغاية لذلك قررت إميلي صياغة أقراط ثمينة من خلال أحجاره، لتذكرها أن مستقبلا مشرقا بانتظارها.



وفي هذا السياق، بعد طلاقها عام 2022، قامت إميلي بتحويل خاتمها إلى أقراط رائعة، كاشفة عنهما عبر حسابها على منصة إنستغرام.



كما أشارت إميلي إلى أن إعادة استخدام خاتم زواجها هو رمز يعبّر عن أن حياتها أصبحت ملكًا لها مرة أخرى وتذكيرًا بأنها تستطيع إسعاد نفسها بطرق لم تتخيلها أبدًا.



كذلك، قالت إميلي إن هذه الأقراط ستساعدها في العثور على نفسها من جديد، بعد قيامها بتحويل الأحجار الثلاثة إلى ثلاثة أقراط كما أرادتها تماما.