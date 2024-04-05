قررت اصطحاب طفلها معها... أم تفجّر غضبها بشكل هيستيري في حفلة صاخبة!

قررت اصطحاب طفلها معها... أم تفجّر غضبها بشكل هيستيري في حفلة صاخبة!



واجهت أم انتقادات غاضبة بعد أن كشفت أنها اصطحبت طفلها البالغ من العمر 10 أشهر إلى حفلة صاخبة معها في إحدى حانات واشنطن، حيث تشاجرت مع رواد الحفل الذين اصطدموا بها.



وفي التفاصيل، تكلمت الأم بغضب شديد عن الأشخاص الذين رقصوا وغنوا في الحفل، وأتت شكواها بعد انتقاد الناس لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب إحضار طفلها الصغير إلى الحفل.



وفي هذا السياق، انتقد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الأم لمطالبتها الناس بـ "الاحترام" وتجنب "الاصطدام" بابنها.



كما أخبرت المرأة أن الناس اصطدموا بها وبابنها، وسكب أحدهم مشروبه عليها وتعرضت للضربات العشوائية مرات عدة بسبب الاكتظاظ.



وبالتالي، صرخت المرأة بوجه الحاضرين بينما كانت تشق طريقها وسط الفوضى، مضيفةً أن أماكن الحفلات عليها أن تكون "بيئة آمنة وممتعة لأي شخص".