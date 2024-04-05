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حفل ساحر وخيالي منخفض التكلفة... هذا ما اعتمده ثنائي للحصول على "زفاف الأحلام"

حفل ساحر وخيالي منخفض التكلفة... هذا ما اعتمده ثنائي للحصول على "زفاف الأحلام"







وفي التفاصيل، تزوجت "كارين" من "كالفن أباركانا"، في لاس فيغاس مع العائلة والأصدقاء المقربين فقط بعد أن قررا أنهما يريدان أن يكون يومهما "مفعمًا بالحب أكثر من المال".



ومع ذلك، قد تصل تكلفة أي حفل زفاف في فيغاس إلى 30 ألف دولار، إلا أن الثنائي أنفق حوالي 3 آلاف دولار فقط، وعلى الرغم من التوفير الملحوظ، إلا أنهما تمكنا من تنظيم حفل ساحر.



وفي هذا السياق، تضمنت ميزانية الزوجين 60 دولار للوقود، رخصة زواج بقيمة مئة دولار، 600 دولار للإقامة لمدة ثلاث ليالٍ في منتجع، فستانًا بقيمة 90 دولار، حوالي 200 دولار لتأجير ملابس السهرة، 300 دولار للشعر ومساحيق التجميل و600 دولار لاستئجار المكان.



وشمل استئجار المكان رحلة داخل ليموزين لستة أشخاص من وإلى الفندق الذي يقيمون فيه والزهور.



ودفع الزوجان أخيرا 700 دولار مقابل العشاء والمشروبات لستة أشخاص و200 دولار دولار لقالب الزفاف.



وتمكن كل من كارين وكالفن من الحفاظ على تكاليف زفافهما المنخفضة من خلال دعوة أربعة أشخاص فقط إلى الحفل. تمكنت عروس بمساعدة عريسها من إنشاء حفل زفاف فاخر في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأميركية بأقل من 3 آلاف دولار، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، تزوجت "كارين" من "كالفن أباركانا"، في لاس فيغاس مع العائلة والأصدقاء المقربين فقط بعد أن قررا أنهما يريدان أن يكون يومهما "مفعمًا بالحب أكثر من المال".ومع ذلك، قد تصل تكلفة أي حفل زفاف في فيغاس إلى 30 ألف دولار، إلا أن الثنائي أنفق حوالي 3 آلاف دولار فقط، وعلى الرغم من التوفير الملحوظ، إلا أنهما تمكنا من تنظيم حفل ساحر.وفي هذا السياق، تضمنت ميزانية الزوجين 60 دولار للوقود، رخصة زواج بقيمة مئة دولار، 600 دولار للإقامة لمدة ثلاث ليالٍ في منتجع، فستانًا بقيمة 90 دولار، حوالي 200 دولار لتأجير ملابس السهرة، 300 دولار للشعر ومساحيق التجميل و600 دولار لاستئجار المكان.وشمل استئجار المكان رحلة داخل ليموزين لستة أشخاص من وإلى الفندق الذي يقيمون فيه والزهور.ودفع الزوجان أخيرا 700 دولار مقابل العشاء والمشروبات لستة أشخاص و200 دولار دولار لقالب الزفاف.وتمكن كل من كارين وكالفن من الحفاظ على تكاليف زفافهما المنخفضة من خلال دعوة أربعة أشخاص فقط إلى الحفل.