قبل حفل زفافهما... امرأة تكشف عن قائمة طلبات صديقتها وخطيبها الباهظة الثمن!

أثارت امرأة أميركيّة جدلاً كبيراً على موقع "ريديت"، بعدما كشفت في منشور لها عن قائمة طلبات صديقتها وخطيبها الباهظة الثمن قبل حفل زفافهما المرتقب.

ووصفت المرأة، وفق ما جاء في مجلة " بيبول " الأميركيّة، صديقتها الّتي طلبت حضور عدد كبير من الضيوف إلى حفل زفافها الّذي سيقام في إيطاليا، بـ "الجشعة والفظة".

وتابعت: "أخبرني خطيب صديقتي أنهما لا يريدان الهدايا لأنهما بحاجة إلى المال فقط"، مشيرةً إلى أنها عرضت عليهما إنشاء صندوق لشهر العسل ووضعه على موقع إلكتروني.

وقالت المرأة إن صديقتها وخطيبها قاما بانشاء صندوقين لتغطية تكاليف شهر العسل بقيمة خمسة آلاف دولار، وأربعة صناديق أخرى بقيمة ألف دولار، وصندوق لتغطية تكاليف تذاكر الطيران بقيمة ثلاثة آلاف دولار، و10 بطاقات هدايا بقيمة مئة دولار بالإضافة إلى خمس بطاقات هدايا لشركة "دلتا إيرلاينز" بقيمة 200 دولار، و10 بطاقات هدايا لموقع Hotels.com بقيمة 200 دولار، وخمسة مساهمات بقيمة خمسمئة دولار في رسوم الزفاف القانونية.

وأثار المنشور جدلاً واسعاً بين مستخدمي "ريديت"، إذ كتب أحدهم: "لا أرى أي خطأ في صندوق شهر العسل". كما أضاف شخص آخر أن “عليهم فقط إخفاء المبالغ الإجمالية المطلوبة لأنها السبب الرئيسي لاعتبارهما جشعين".