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اكتشف سخرية خطيبته منه مع أصدقائها... عن العلاقة الحميمة بينهما!

اكتشف سخرية خطيبته منه مع أصدقائها... عن العلاقة الحميمة بينهما!







وفي التفاصيل، قال الرجل البالغ من العمر 27 عامًا، إنه كان على علاقة مع خطيبته "إيمي" لمدة خمس سنوات، وكان من المقرر أن يتم حفل الزفاف في آب المقبل.



وبعد الحديث مع صديقة مشتركة لهما، علم الرجل بشأن ما انتشر عنه من أقاويل عن حياته الجنسية والعاطفية والسبب يعود إلى خطيبته.



وعندما وقع الرجل في حالة من السُكر الشديد، توسل إلى "كيلي" لتخبره بشيء سيء قالته إيمي لأصدقائها عنه، وحصل ذلك عندما كانت إيمي خلال رحلة سفر خارج البلاد.



وبعد الكثير من التوسلات، قالت كيلي أخيرًا إن الشيء الوحيد الذي كانت إيمي تمزح بشأنه هو كيفية ممارسة خطيبها العلاقة الحميمة، وهو الأمر الذي صدمه بشدة.



واعتذرت إيمي كثيرًا، وقالت له إنها لم تكن تقصد ما قالته لأصدقائهما إلا أن الرجل أصرّ على موقفه في التراجع عن الزواج والانفصال عنها. كشف رجل في حديث خاص لموقع " ديلي ميل " البريطاني، كيف اكتشف أن خطيبته كانت تسخر منه مع أصدقائها قائلةً إنه "ليس الأعظم في ممارسة العلاقة الحميمة"، الأمر الّذي جعله ينفصل عنها.وفي التفاصيل، قال الرجل البالغ من العمر 27 عامًا، إنه كان على علاقة مع خطيبته "إيمي" لمدة خمس سنوات، وكان من المقرر أن يتم حفل الزفاف في آب المقبل.وبعد الحديث مع صديقة مشتركة لهما، علم الرجل بشأن ما انتشر عنه من أقاويل عن حياته الجنسية والعاطفية والسبب يعود إلى خطيبته.وعندما وقع الرجل في حالة من السُكر الشديد، توسل إلى "كيلي" لتخبره بشيء سيء قالته إيمي لأصدقائها عنه، وحصل ذلك عندما كانت إيمي خلال رحلة سفر خارج البلاد.وبعد الكثير من التوسلات، قالت كيلي أخيرًا إن الشيء الوحيد الذي كانت إيمي تمزح بشأنه هو كيفية ممارسة خطيبها العلاقة الحميمة، وهو الأمر الذي صدمه بشدة.واعتذرت إيمي كثيرًا، وقالت له إنها لم تكن تقصد ما قالته لأصدقائهما إلا أن الرجل أصرّ على موقفه في التراجع عن الزواج والانفصال عنها.