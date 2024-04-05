بعد الحكم الصادر بحقه بالسجن 18 سنة... "مغتصب تيندر" يستأنف الحكم وهذه التفاصيل

بعد الحكم الصادر بحقه بالسجن 18 سنة... "مغتصب تيندر" يستأنف الحكم وهذه التفاصيل

استأنف "سليم برادة" الذي لقّبته وسائل الإعلام الفرنسية بـ"مغتصب تيندر"، الحكم الصادر في حقه الأسبوع الفائت بالسجن 18 عاما، على ما أفاد الخميس وكيلا الدفاع عنه لوكالة "فرانس برس".



ولم يرغب المحاميان "إرينا كراتز" و"أمبرواز فيينيه لوغي" في الإدلاء بأي تصريح آخر.



وكانت قد أصدرت يوم الجمعة الفائت، محكمة الجنايات في باريس حكما بالسجن 18 عاما على برادة، وهو مصوّر سابق يبلغ 38 سنة، بعد ادانته باغتصاب 15 امرأة تعرّف عليهنّ عبر مواقع المواعدة ومنصات التواصل الاجتماعي بين 2014 و2016.

وكان برادة يستدرج النساء إلى منزله من خلال رسائل عبر الإنترنت تعرض عليهنّ الخضوع لجلسات تصوير.



وقد رفض برادة الوقائع خلال جلسات المحاكمة التي استمرت أسبوعين، مشيراً إلى أنّ العلاقات كانت بالتراضي وبعضها لم يحصل أساساً، وتمت تبرئته في ما يخص امرأتين لم تدليا بأي شهادة ولم تحضرا الجلسة، على عكس غالبية الضحايا، على اعتبار أن الأدلة غير كافية.