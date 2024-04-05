"مرآة مائية" مذهلة في حمامات كاراكالا الأثرية في العاصمة الإيطالية

"مرآة مائية" مذهلة في حمامات كاراكالا الأثرية في العاصمة الإيطالية



افتتحت حمامات كاراكالا المهيبة الخميس حوضاً يشكّل "مرآة مائية" للآثار التاريخية، في إطار عملية تحديث الموقع الشهير في العاصمة الإيطالية.



ويسمح هذا الحوض، المسمى "لو سبيكيو" أي "المرآة"، بانعكاس آثار الحمامات الرومانية الضخمة الشهيرة المشيدة عام 216، على المسطح المائي الشاسع الذي يبلغ طوله 42 متراً وعرضه 32 متراً.



وقالت "دانييلا بورو"، المسؤولة عن المواقع الثقافية في روما، "مع المرآة المذهلة هذه، نريد أن نبدأ مسار تجديد وانفتاح على المدينة لأحد أهم المواقع الأثرية في العاصمة".



ولفتت بورو في بيان إلى أن إنشاء هذا الحوض "عملية معمارية حديثة تتناغم مع العمارة القديمة، ما يتيح تعزيز دور حمامات كاراكالا الحرارية كمركز لتعزيز الثقافة والفن".



وقد رُكّب ما يقرب من عشرين نافورة وضوء كاشف في الجزء السفلي من هذا الحوض الضحل للسماح بعرض المياه والضوء.



وبعد تقديمها للصحافة الخميس، ستكون المنشأة الجديدة متاحة أمام الجمهور اعتباراً من 13 نيسان مع عرض باليه، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وتُعدّ حمامات كاراكالا، وهو مجمع مساحته 11 هكتاراً عند سفح هضبة أفنتين، من أفضل الحمامات المحفوظة في الإمبراطورية الرومانية.