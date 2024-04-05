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انفصلت عنه حبيبته بعد أن شبّهها بإحدى الشخصيات الكرتونية... ما حصل مع الشاب لم يكن متوقعًا!
منوعات
2024-04-05 | 15:55
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انفصلت عنه حبيبته بعد أن شبّهها بإحدى الشخصيات الكرتونية... ما حصل مع الشاب لم يكن متوقعًا!
انفصلت عنه حبيبته بعد أن شبّهها بإحدى الشخصيات الكرتونية... ما حصل مع الشاب لم يكن متوقعًا!
أخبر رجل عن تعرّضه لموقف محرج مع حبيبته، وذلك بعد أن شبّهها بشخصية "ميني ماوس"، ما أثار غضبها الشديد، وفق ما نقل موقع "
ميرور
" البريطاني.
وفي التفاصيل، قرر الحبيبان الذهاب إلى حفل ما، واختارت الشابة ارتداء فستان باللون الأحمر بالإضافة إلى شريط جميل وضعته حول رأسها تطابق مع لون الأخير، وسألت صديقها عن مظهرها.
وأوضح الرجل أن نيته في التشبيه لم تكن سيئة، لكن حبيبته أخذت الأمر بطريقة خاطئة تمامًا، مصرا على أنها بدت "لطيفة حقًا، مثل ميني ماوس"، ولكنها اعتقدت أنه شبهها بالفأر.
وبالتالي، وقع الرجل في حيرة من أمره، معتقدًا في البداية، أنها تمازحه ولكنها غضبت منه حقًّا وصرخت في وجهه، كما أنه حاول الاتصال بها لكنها على الأرجح قامت بحظره.
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