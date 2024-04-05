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زارت كافة المنتزهات الأميركية وتخطط للذهاب إلى القارات السبع... تعرّفوا إلى المغامِرة الجدة جوي!

منوعات
2024-04-05 | 15:20
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زارت كافة المنتزهات الأميركية وتخطط للذهاب إلى القارات السبع... تعرّفوا إلى المغامِرة الجدة جوي!
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زارت كافة المنتزهات الأميركية وتخطط للذهاب إلى القارات السبع... تعرّفوا إلى المغامِرة الجدة جوي!

زارت كافة المنتزهات الأميركية وتخطط للذهاب إلى القارات السبع... تعرّفوا إلى المغامِرة الجدة جوي!

بدأت الجدة "جوي رايان"، البالغة من العمر 94 عامًا، السفر للمرة الأولى في حياتها عام 2015 بعد أن اعترفت لحفيدها "براد"، بأنها لم ترَ سلسلة جبال أو كانت تخيّم مطلقًا، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

ومنذ ذلك الحين، قطع الثنائي آلاف الأميال ضمن رحلاتهما، وقالت جوي إن المغامرات ساعدتها على مواجهة مخاوفها مثل التواجد على الماء.

وشرحت الجدة جوي التي حصلت على جواز سفرها عندما بلغت التسعينات من عمرها، أن السفر علّمها أيضًا قوة التواصل، حيث طوّرت مع حفيدها علاقتهما مع الناس في كل مكان يذهبان إليه.

وأشار براد إلى أنه من خلال الوصول إلى الخطوة الأخيرة في رحلتهما إلى المنتزه الوطني، تمكنا من إظهار أن العمر مجرد رقم وأن الجدة جوي قادرة على القيام بالمغامرات. 

وقالت الجدة إن هدفها الحالي مع حفيدها، هو زيارة كل القارات السبع، واختتما مؤخرًا مغامرتهما في أميركا الجنوبية بعد قضاء فترة في تشيلي وزيارة كل المتنزهات الوطنية الأميركية البالغ عددها 63.

وأخذتها رحلاتها الخارجية الأخرى إلى ساموا، كندا، كينيا والإكوادور حتى الآن، كما قالت جوي إن أحد أكثر الأماكن التي زارتها إثارة للدهشة كانت ساموا الأميركية لأنها ملفتة بشكل لا يُصدّق.

وعلى الرغم من دخول الجدة جوي إلى عالم وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة في محاولة منها لإلهام الآخرين، إلا أن أحد عناصر السفر المفضلة لديها هي الخريطة المطبوعة.

وبالنظر إلى المستقبل، يفكر كل من براد وجوي حاليًا في تحديد الوجهة التي سيذهبان إليها في أوروبا، القارة القطبية الجنوبية وأستراليا لتحقيق هدفهما المشترك.

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