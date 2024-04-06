بعد غزو الخنافس المرعب في احدى المناطق السعودية... خبير يكشف السبب خلف وصولها: هل هي خطيرة؟ (فيديو)

ظهور الخنافس على بعض المناطق في #السعودية بصورة مخيفة ‼️
pic.twitter.com/1q1SXGtqgP
— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) April 4, 2024
ظهور الخنافس على بعض المناطق في #السعودية بصورة مخيفة ‼️
pic.twitter.com/1q1SXGtqgP
وردتني عدة تساؤلات حول وصول اعداد كبيرة من #الخنافس لبعض المدن والمناطق المأهولة وفي هذا السرد سأعرف بهذه الخنافس واجيب عن الكثير من التساؤلات. هذه الخنافس تتبع عائلة الخنافس الأرضية Carabidae والاقرب جنس Harpalus وهي خنافس مفترسة للحشرات والبزاقات والقواقع وسريعة الحركة pic.twitter.com/vt3xakz4nP
— أ.د. محمد بن عبدالعزيز الدغيري (@maldeghairi) April 5, 2024
وردتني عدة تساؤلات حول وصول اعداد كبيرة من #الخنافس لبعض المدن والمناطق المأهولة وفي هذا السرد سأعرف بهذه الخنافس واجيب عن الكثير من التساؤلات. هذه الخنافس تتبع عائلة الخنافس الأرضية Carabidae والاقرب جنس Harpalus وهي خنافس مفترسة للحشرات والبزاقات والقواقع وسريعة الحركة pic.twitter.com/vt3xakz4nP
بداية انتشار الحشرات ( الخنافس ) جنوب رفحاء وجنوب حفرالباطن ( المقطعين اليوم )
ظهورها ليس امر مستغرب في ابريل وقد تكررت في سنوات سابقة ، ولكن نحتاج لمختص او خبير بعلم الحشرات يخبرنا عن سبب ظهورها خلال الفترة هل هو الجو المناخي او ربيع النباتات وهذا ما اعتقده @maldeghairi pic.twitter.com/MxF2QyQeGX
— نواف العنزي (@NawafALunizi) April 4, 2024
بداية انتشار الحشرات ( الخنافس ) جنوب رفحاء وجنوب حفرالباطن ( المقطعين اليوم )
ظهورها ليس امر مستغرب في ابريل وقد تكررت في سنوات سابقة ، ولكن نحتاج لمختص او خبير بعلم الحشرات يخبرنا عن سبب ظهورها خلال الفترة هل هو الجو المناخي او ربيع النباتات وهذا ما اعتقده @maldeghairi pic.twitter.com/MxF2QyQeGX