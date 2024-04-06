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بعد غزو الخنافس المرعب في احدى المناطق السعودية... خبير يكشف السبب خلف وصولها: هل هي خطيرة؟ (فيديو)

منوعات
2024-04-06 | 04:19
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بعد غزو الخنافس المرعب في احدى المناطق السعودية... خبير يكشف السبب خلف وصولها: هل هي خطيرة؟ (فيديو)
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بعد غزو الخنافس المرعب في احدى المناطق السعودية... خبير يكشف السبب خلف وصولها: هل هي خطيرة؟ (فيديو)

خبير يكشف السبب خلف غزو الخنافس في السعودية: هل هي خطيرة؟ (فيديو)

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر انتشار الخنافس بأعداد هائلة وكثيفة في بعض مناطق المملكة العربية السعودية.

وأظهرت المشاهد الانتشار المخيف للخنافس وتغطيتها لأحد شوارع احدى المناطق في المملكة، ورجح البعض سبب ظهورها إلى الأمطار الغزيرة التي اجتاحت مناطق مختلفة.


بدوره، كشف استاذ المكافحة الحيوية والمتكاملة للآفات الزراعية والبيطرية وآفات الصحة العامة، محمد بن عبدالعزيز الدغيري، وهو استاذ غير متفرغ بجامعة القصيم، سر وصول الأعداد الكبيرة من "الخنافس" إلى بعض المناطق، مُبيناً مدى خطورتها.

وكتب عبر حسابه على منصة X: "هذه الخنافس تتبع عائلة الخنافس الأرضية Carabidae والأقرب جنس Harpalus وهي خنافس مفترسة للحشرات والبزاقات والقواقع وسريعة الحركة... وكما يوحي اسمها فإنها تتغذى على سطح الأرض وفي الهواء الطلق، حيث أن هذه الخنافس تتواجد ويرقاتها على الأرض في المناطق العشبية أو الغابات."

وتابع: "لا تقلق بشأنها كثيراً عند دخولها للمنازل؛ لأنها لن تجد طعامها والمنازل والمنشآت ليست محببة لها، ومع ذلك فقد تدخل المنازل عن طريق الخطأ... معظم الخنافس الأرضية قادرة على الطيران وتنجذب بسهولة إلى الأضواء. عندما يبدأ موسم التزاوج تتجمع الخنافس للتزاوج في الليل."


ووفق الدغيري، فإنه "في العادة تقوم هذه الخنافس بالتجمع للتزاوج مرة واحدة سنويًا لمدة أسبوع أو أسبوعين وقد تغادر وتختفي خلال أيام من مشاهدتها. لذا تجمعها بأعداد كبيرة غرضه التزاوج."

وأشار إلى أنها "تدخل بالخطأ للمنازل عندما تجد مدخلا لها تحت الأبواب والفتحات؛  للهرب من ضوء الشمس في النهار والإضاءة البيضاء القوية في الليل... وفي الهواء الطلق وخلال ساعات النهار تختبيء هذه الخنافس تحت الصخور وأوراق الشجر وجذوع الأشجار وأي جسم ملقى على الأرض، بينما في الليل تنشط بحثا عن فرائسها."

وشدد استاذ المكافحة الحيوية والمتكاملة للآفات الزراعية والبيطرية وآفات الصحة العامة، في منشوره، على أن هذه الخنافس لا تشكل أي ضرر حقيقي  للإنسان أو الحيوانات الأليفة (بعضها لديه فكوك كبيرة بارزة فعند التقاطها يمكن أن تحاول العض لكن لايمكن لفكوكها أن تخترق جلد الإنسان) كما أنها تعتبر طعاماً لكثير من الطيور  والتي تقلل من أعدادها بشكل طبيعي وخلال أيام تقل أعدادها بشكل كبير."

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