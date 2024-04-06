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الـ"يوغورو" و"المديدة وغيرها... تقاليد وعادات متنوعة تتغنى بها بوركينا فاسو خلال شهر رمضان المبارك
منوعات
2024-04-06 | 04:55
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الـ"يوغورو" و"المديدة وغيرها... تقاليد وعادات متنوعة تتغنى بها بوركينا فاسو خلال شهر رمضان المبارك
تقاليد وعادات متنوعة تتغنى بها بوركينا فاسو خلال شهر رمضان المبارك
تتمتع بوركينا فاسو بمجموعة من العادات والتقاليد المميزة والمتنوعة خلال شهر رمضان المبارك.
وتشهد الأسواق عمومًا رواجًا كبيرًا، بحيث يزداد الإقبال عليها، وتنشط حركة البيع والشراء في الأسواق الشعبية والمركزية، أما في الطرقات فتظهر الأجواء الرمضانية من خلال الزينة، كذلك في المحال التجارية، حيث يكثر بيع مواد الإفطار، ولوازم العيد: كالمأكولات الشعبية، والألبسة، ولعب الأطفال، ونحوها.
وفي بعض مناطق بوركينا فاسو تتحول جوانب الطرقات إلى محلات موقتة، وللنسوة دور كبير، حيث تراهن يَبِعْن مختلف البضائع، ويَقلِين الكعك والبقول من بعد صلاة العصر إلى ما بعد الغروب.
أما الأطفال فيقومون بتمثيليات غريبة في ليالي رمضان والتي تسمى بـ "يوغورو"، ويجوبون بها الطرقات والأزقة، ويقفون أمام البيوت، فيقوم أحدهم بالرقص بشكل غريب وزملاؤه ينشدون له، ولا يتوقفون حتى يُعطيهم رب البيت مبلغًا من المال.
وبالطبع لا ننسى المسحراتي الحاضر في لائحة عادات وتقاليد بوركينا فاسو الرمضانية.
هذا ويتسارع البوركينون إلى تنظيف المساجد كما لديهم حرص على إقامة صلاة التراويح.
ومن أشهر الأطعمة على موائد السحور فى بوركينا فاسو "المديدة"، وهي حلوى مكثفة دسمة تصنع من الماء والسكر والعيش والتمر أو الحلبة أو الدخن ،كذلك طبق العصيدة.
,من اشهر أنواع الحساء على موائد بوركينا فاسو نذكر شوربة البامية والبلوط.
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