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إصابة والدها بالشلل دفعتها لابتكار قطار مميز... براميل بلاستيكية وكلاب مصابة بإعاقة جسدية وهذه التفاصيل!
منوعات
2024-04-06 | 05:22
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إصابة والدها بالشلل دفعتها لابتكار قطار مميز... براميل بلاستيكية وكلاب مصابة بإعاقة جسدية وهذه التفاصيل!
صنعت تركية محبة للحيوانات قطارا من البراميل البلاستيكية تمنح الكلاب المعاقة رحلات يومية في ملجأ خارج العاصمة التركية أنقرة، مستلهمة الفكرة بعد إصابة والدها بالشلل.
وربطت بوكيت أوزغونلو رئيسة جمعية للحيوانات العربات بدائية الصنع بمركبة صالحة لجميع التضاريس لاصطحاب الكلاب كل يوم. وتعتقد أن الكلاب، مثل البشر، تحتاج إلى رؤية أماكن جديدة وإذا لم تتمكن الكلاب من المشي، فيتعين أخذها في جولة بالعربة.
وقالت أوزغونلو "هكذا خطرت لي فكرة القطار، والدي أيضا مشلول ويعاني من إعاقة جسدية. شعرنا بالحاجة إلى إخراجه (بالسيارة) وأخذه في جولة".
وأضافت "ثم قلت إن أطفالنا (الكلاب) لا يرون أي شيء، لا بد أنهم يريدون ذلك أيضا لأن الأشخاص ذوي الإعاقة يشعرون بصدمة أكبر، وتنتابهم مشاعر مختلفة".
وقالت إن الملجأ يضم 560 كلبا أُنقذت من الشوارع، من بينها 300 كلب تعاني جسديا.
وأضافت "أستطيع أن أقول إننا أنقذناها جميعا من براثن الموت".
وطلت أوزغونلو والعمال الآخرون في الملجأ البراميل البلاستيكية بألوان زاهية ويخططون لإضافة قطعة من القماش لتوفير الظل للكلاب لضمان أن تكون الرحلة من الدرجة الأولى.
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