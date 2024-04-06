الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فتحت درج ملابسها الداخلية وعثرت على "العائلة" بداخله... كلابها الهائجة أدت الى الاكتشاف الصادم! (صورة)
منوعات
2024-04-06 | 06:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
فتحت درج ملابسها الداخلية وعثرت على "العائلة" بداخله... كلابها الهائجة أدت الى الاكتشاف الصادم! (صورة)
كانت امرأة أسترالية تبحث في درج ملابسها الداخلية عندما شاهدت مشهدًا مقلقًا و"صادمًا".
وأثناء توجهها إلى السرير مؤخرًا، لاحظت فيكي، وهي أم من مدينة بريزبن، أن كلابها تسير "هائجة" في اتجاه أدراجها، ولكنها لم تفكر في أي شيء وتوجهت إلى السرير، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
وقالت فيبي ابنة فيكي لموقع Yahoo News Australia: "في صباح اليوم التالي، استيقظت وكانت تستعد للذهاب إلى العمل، وفتحت درج ملابسها الداخلية ووجدت هذه العائلة من الأطفال، أفترض أنها فئران أو جرذان".
وكان هناك ثمانية حيوانات حديثة الولادة متكومة على بطانية، من دون فراء وأعينها لا تزال مغلقة.
وقالت فيكي إنها تعتقد أن عمر هذه المخلوقات كان بضع ساعات فقط عندما اكتشفتها.
"إنه أمر غريب، قالت فيبي: "ليس لدي أي فكرة على الإطلاق عن كيفية وصول الأم إلى هناك".
وأضافت أن الكلاب ربما أخافت أم الأطفال وأبعدتها.
وأخذت فيكي وفيبي مجموعة المخلوقات إلى الأطباء البيطريين في صندوق للأحذية، لكن حتى هم كانوا في حيرة من أمرهم.
وقالت فيبي: "اعتقد الطبيب البيطري أنها ربما كانت إما جرذانًا أو فئرانًا، لكن لم يكن لديهم أي فكرة".
آخر الأخبار
منوعات
ملابسها
الداخلية
وعثرت
"العائلة"
بداخله...
كلابها
الهائجة
الاكتشاف
الصادم!
(صورة)
التالي
خاف من إصابته بسكتة دماغية فذهب الى المستشفى... سمم نفسه عن طريق الخطأ والسبب: عرق السوس؟!
إصابة والدها بالشلل دفعتها لابتكار قطار مميز... براميل بلاستيكية وكلاب مصابة بإعاقة جسدية وهذه التفاصيل!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2024-02-15
نجمة "توايلايت" تصدم الجمهور بصورتها الفاضحة... ظهرت عارية الصدر ووضعت يدها في ملابسها الداخلية! (صورة)
فنّ
2024-02-15
نجمة "توايلايت" تصدم الجمهور بصورتها الفاضحة... ظهرت عارية الصدر ووضعت يدها في ملابسها الداخلية! (صورة)
0
موضة وجمال
2024-02-26
نجمة أميركية مشهورة تُعلن عن أمر خاص: "ملابس السباحة هي ملابسي الداخلية" (صورة)
موضة وجمال
2024-02-26
نجمة أميركية مشهورة تُعلن عن أمر خاص: "ملابس السباحة هي ملابسي الداخلية" (صورة)
0
منوعات
2024-01-31
انفجرت أمعاؤها بعد معاناة طويلة... والعائلة تنشر الصورة الأخيرة للزوجة "البطلة" (صورة)
منوعات
2024-01-31
انفجرت أمعاؤها بعد معاناة طويلة... والعائلة تنشر الصورة الأخيرة للزوجة "البطلة" (صورة)
0
موضة وجمال
2024-01-22
جلسة تصوير "فاضحة"... كيم كارداشيان تروّج لملابسها الداخلية الجديدة (صور)
موضة وجمال
2024-01-22
جلسة تصوير "فاضحة"... كيم كارداشيان تروّج لملابسها الداخلية الجديدة (صور)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
07:34
سرق موادا مخدرة من المستشفى وحقن صديقته بها: دافعه مرعب وصادم وما علاقة "النوموفيليا"؟
منوعات
07:34
سرق موادا مخدرة من المستشفى وحقن صديقته بها: دافعه مرعب وصادم وما علاقة "النوموفيليا"؟
0
منوعات
07:15
خاف من إصابته بسكتة دماغية فذهب الى المستشفى... سمم نفسه عن طريق الخطأ والسبب: عرق السوس؟!
منوعات
07:15
خاف من إصابته بسكتة دماغية فذهب الى المستشفى... سمم نفسه عن طريق الخطأ والسبب: عرق السوس؟!
0
منوعات
05:22
إصابة والدها بالشلل دفعتها لابتكار قطار مميز... براميل بلاستيكية وكلاب مصابة بإعاقة جسدية وهذه التفاصيل!
منوعات
05:22
إصابة والدها بالشلل دفعتها لابتكار قطار مميز... براميل بلاستيكية وكلاب مصابة بإعاقة جسدية وهذه التفاصيل!
0
منوعات
04:55
الـ"يوغورو" و"المديدة وغيرها... تقاليد وعادات متنوعة تتغنى بها بوركينا فاسو خلال شهر رمضان المبارك
منوعات
04:55
الـ"يوغورو" و"المديدة وغيرها... تقاليد وعادات متنوعة تتغنى بها بوركينا فاسو خلال شهر رمضان المبارك
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اسرار
23:57
أسرار الصحف 06/04/2024
اسرار
23:57
أسرار الصحف 06/04/2024
0
آخر الأخبار
10:12
نصرالله: إيران سند حقيقي لكل من يقاتل إسرائيل ويقاوم في فلسطين ولبنان والمنطقة وبدعمها غيّرت الكثير من المعادلات
آخر الأخبار
10:12
نصرالله: إيران سند حقيقي لكل من يقاتل إسرائيل ويقاوم في فلسطين ولبنان والمنطقة وبدعمها غيّرت الكثير من المعادلات
0
آخر الأخبار
2024-04-01
وكالة الأنباء السورية: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق
آخر الأخبار
2024-04-01
وكالة الأنباء السورية: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق
0
فنّ
2024-03-16
ديما قندلفت تشوّق الجمهور لأحداث العربجي وتسأل "وين عبدو؟"... فكيف علّق باسم ياخور؟
فنّ
2024-03-16
ديما قندلفت تشوّق الجمهور لأحداث العربجي وتسأل "وين عبدو؟"... فكيف علّق باسم ياخور؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
06:55
الراعي يؤكد المسؤولية تجاه أصحاب الهمم
تقارير نشرة الاخبار
06:55
الراعي يؤكد المسؤولية تجاه أصحاب الهمم
0
أخبار دولية
06:09
المقاومة الإسلامية في العراق تعلن إستهداف مصافي النفط في حيفا
أخبار دولية
06:09
المقاومة الإسلامية في العراق تعلن إستهداف مصافي النفط في حيفا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
باير ليفركوزن يحلم بثلاثية تاريخيّة مع المدرب الونسو
تقارير نشرة الاخبار
13:53
باير ليفركوزن يحلم بثلاثية تاريخيّة مع المدرب الونسو
0
امن وقضاء
13:49
حريق بمخزن بلاستيك قرب المدينة الرياضية (فيديو)
امن وقضاء
13:49
حريق بمخزن بلاستيك قرب المدينة الرياضية (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الكويت تنتخب مجلس أمتها... فهل يطول عمره؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الكويت تنتخب مجلس أمتها... فهل يطول عمره؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بادرة أمل لسكان بيروت والمتن...معمل فرز النفايات في الكرنتينا يعود الى العمل
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بادرة أمل لسكان بيروت والمتن...معمل فرز النفايات في الكرنتينا يعود الى العمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ما هو مصير قانون الإيجارات غير السكنية بعد قرار مجلس الشورى؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ما هو مصير قانون الإيجارات غير السكنية بعد قرار مجلس الشورى؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
امتحانات البروفيه: متى وكيف؟
تقارير نشرة الاخبار
13:13
امتحانات البروفيه: متى وكيف؟
0
أخبار دولية
13:07
الضغط الأميركي يشمل وقفا فوريا لإطلاق النار... فهل تستجيب إسرائيل؟
أخبار دولية
13:07
الضغط الأميركي يشمل وقفا فوريا لإطلاق النار... فهل تستجيب إسرائيل؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
10:42
نصرالله: التهديد بالحرب الشاملة على لبنان لم يؤدِ إلى وقف الجبهة والضغوطات كلها لم تغيّر موقفنا فالجبهة في لبنان مستمرة ومرتبطة بغزّة
خبر عاجل
10:42
نصرالله: التهديد بالحرب الشاملة على لبنان لم يؤدِ إلى وقف الجبهة والضغوطات كلها لم تغيّر موقفنا فالجبهة في لبنان مستمرة ومرتبطة بغزّة
2
أمن وقضاء
01:29
إشكال أمام أحد المقاهي في بيروت...
أمن وقضاء
01:29
إشكال أمام أحد المقاهي في بيروت...
3
خبر عاجل
09:08
انقلاب شاحنة على اوتوستراد جونية باتجاه بيروت والعمل جار على رفعها
خبر عاجل
09:08
انقلاب شاحنة على اوتوستراد جونية باتجاه بيروت والعمل جار على رفعها
4
حال الطقس
01:11
الأمطار تعود من جديد... هذه تفاصيل طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
01:11
الأمطار تعود من جديد... هذه تفاصيل طقس الأيام المقبلة
5
تقارير نشرة الاخبار
13:00
مستوطنو إسرائيل يستيقظون في بيروت على الـGPS.. فهل تسقط أيضا الصواريخ الموجهة نحوها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:00
مستوطنو إسرائيل يستيقظون في بيروت على الـGPS.. فهل تسقط أيضا الصواريخ الموجهة نحوها؟
6
أخبار سياسية
11:14
نصرالله: المقاومة على أتمّ الجهوزيّة لأي حرب.. وهجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية "له ما بعده"
أخبار سياسية
11:14
نصرالله: المقاومة على أتمّ الجهوزيّة لأي حرب.. وهجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية "له ما بعده"
7
أخبار دولية
11:10
مساعد الرئيس الإيراني: رسالة ايرانية مكتوبة إلى الولايات المتحدة وهذا كان الرد الاميركي
أخبار دولية
11:10
مساعد الرئيس الإيراني: رسالة ايرانية مكتوبة إلى الولايات المتحدة وهذا كان الرد الاميركي
8
أمن وقضاء
04:44
تكسير وتحطيم زجاج سيارات في البترون
أمن وقضاء
04:44
تكسير وتحطيم زجاج سيارات في البترون
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More