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فتحت درج ملابسها الداخلية وعثرت على "العائلة" بداخله... كلابها الهائجة أدت الى الاكتشاف الصادم! (صورة)

منوعات
2024-04-06 | 06:40
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فتحت درج ملابسها الداخلية وعثرت على &quot;العائلة&quot; بداخله... كلابها الهائجة أدت الى الاكتشاف الصادم! (صورة)
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فتحت درج ملابسها الداخلية وعثرت على "العائلة" بداخله... كلابها الهائجة أدت الى الاكتشاف الصادم! (صورة)

كانت امرأة أسترالية تبحث في درج ملابسها الداخلية عندما شاهدت مشهدًا مقلقًا و"صادمًا".

وأثناء توجهها إلى السرير مؤخرًا، لاحظت فيكي، وهي أم من مدينة بريزبن، أن كلابها تسير "هائجة" في اتجاه أدراجها، ولكنها لم تفكر في أي شيء وتوجهت إلى السرير، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وقالت فيبي ابنة فيكي لموقع Yahoo News Australia: "في صباح اليوم التالي، استيقظت وكانت تستعد للذهاب إلى العمل، وفتحت درج ملابسها الداخلية ووجدت هذه العائلة من الأطفال، أفترض أنها فئران أو جرذان".

وكان هناك ثمانية حيوانات حديثة الولادة متكومة على بطانية، من دون فراء وأعينها لا تزال مغلقة.

وقالت فيكي إنها تعتقد أن عمر هذه المخلوقات كان بضع ساعات فقط عندما اكتشفتها.

"إنه أمر غريب، قالت فيبي: "ليس لدي أي فكرة على الإطلاق عن كيفية وصول الأم إلى هناك".

وأضافت أن الكلاب ربما أخافت أم الأطفال وأبعدتها.

وأخذت فيكي وفيبي مجموعة المخلوقات إلى الأطباء البيطريين في صندوق للأحذية، لكن حتى هم كانوا في حيرة من أمرهم.

وقالت فيبي: "اعتقد الطبيب البيطري أنها ربما كانت إما جرذانًا أو فئرانًا، لكن لم يكن لديهم أي فكرة".

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