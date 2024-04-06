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سرق موادا مخدرة من المستشفى وحقن صديقته بها: دافعه مرعب وصادم وما علاقة "النوموفيليا"؟

منوعات
2024-04-06 | 07:34
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سرق موادا مخدرة من المستشفى وحقن صديقته بها: دافعه مرعب وصادم وما علاقة &quot;النوموفيليا&quot;؟
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سرق موادا مخدرة من المستشفى وحقن صديقته بها: دافعه مرعب وصادم وما علاقة "النوموفيليا"؟

حكم على طبيب التخدير المتدرب الذي "لعب دور الإله" عن طريق تخدير صديقته الراغبة أثناء ممارسة الجنس بأدوية مسروقة من مستشفى NHS حيث كان يعمل، بالسجن لأكثر من عامين الجمعة.

وأصبح جوناثان دين "مخموراً بالخيال" الذي عرضته عليه صديقته وكتب لها: "كان من الممكن أن يفعل لك أي شيء - خيط رفيع بين عدم التنفس وغياب الوعي".

وفي رسالة أخرى تفاخر قائلاً: "من الجيد أنني طبيب تخدير محترم". 

وقال القاضي فيليب غراي للمتهم، الذي اعترف بـ 11 تهمة، بما في ذلك تسعة اتهامات بسرقة أدوية من مستشفى ويبس كروس في ليتونستون، شرق لندن: "لقد سرقت أدوية مخدرة للحصول على ركلاتك الجنسية... كان هذا واضحًا تمامًا من رسائلك في ذلك الوقت."

وكانت الجريمة تتعلق "بالرغبة في ممارسة الجنس المعزز كيميائيًا والتواجد في موقع الهيمنة والسلطة"، وفق ما نذل موقع دايلي ميل.

ووصف دين، 32 عامًا، بأنه "يتطلع إلى لعب دور الرب بهذه الأدوية"، وأضاف أن الإهانة "تضرب في صميم الثقة الموضوعة" في مهنة الطب.

وقال المدعي العام دنكان أودونيل إن دين، الذي أصبحت حياته المهنية الآن في حالة يرثى لها، بدأ العلاقة المنحرفة في 14 كانون الأول 2018، عندما كان يقود سيارته من منزله في إيبينج، إسيكس، إلى كامبريدج.

وقال: "كانت تلك العلاقة تنطوي على اتصال جنسي عالي الخطورة باستخدام مسكنات الألم وأشياء أخرى".

وأخذ معه مجموعة متنوعة من الأدوية المستخدمة عادة في التخدير، بما في ذلك المورفين. هذه هي الأدوية التي حصل عليها أثناء عمله في ويبس كروس.

"لقد أخذ المخدرات حتى يتمكن من حقنها في الشابة كجزء من نشاط متفق عليه... ويبدو أن المخاوف قد أثيرت في غضون أيام إلى المدير الطبي لمستشفى ويبس كروس حيث قدمت الشابة نفسها إلى مستشفى آخر."

وتضمنت الرسائل الأخرى التي كتبها دين والتي شاهدتها الشرطة، "كان من الممكن أن أفعل أي شيء لك" و"يمكن أن أضع قنية عليك وأفعل ما أريد".

واعترف دين، الذي حُكم عليه في محكمة كامبريدج كراون، بتهم السرقة التسعة في جلسة استماع سابقة في محكمة هانتينغدون كراون حيث قال القاضي إنه "انتهى من عمله كطبيب".

وكان قد تم إيقافه عن العمل براتب كامل في السابق. ومن المتوقع أن يتم عرض قضيته أمام لجنة اللياقة البدنية حيث من المحتمل أن يتم شطبه.

وخمس من التهم المتعلقة بسرقة السيكليزين والأوندانسيترون والبروبوفول والميدازولام والمورفين، حدثت في 14 كانون الأول 2018 أو قبله.

كما حدثت ثلاث تهم، تشمل السيكليزين والأوندانسيترون والمورفين، في 28 كانون الثاني 2019 أو قبله.

وحدثت التهمة التاسعة المتعلقة بالبروبوفول في الفترة ما بين 21 كانون الثاني و21 آذار من العام الفائت، وقبل القاضي أنها كانت من أجل "التطبيب الذاتي".

كما اعترف دين، من بوبلار، شرق لندن، بتهمتي حيازة مخدرات خاضعة للرقابة، وهي المورفين من الفئة A والفئة C ميدازولام.

وقالت المدافعة عائشة خان إن "العقاب النهائي لموكلها هو عدم قدرته على العمل في هذه المهنة"، بعد أن حصل على شهادة في الطب من جامعة كامبريدج في عام 2016.

وتم تسجيله لدى المجلس الطبي العام في نفس العام.

كان دين "مخموراً بالخيال والإثارة التي قدمتها" علاقته بالمرأة، لقد "كان يعاني من الإدمان" وكان "يشعر بالخجل مما حدث".

وقالت السيدة خان إنه اعتذر "من دون تحفظ" في رسالة كتبها إلى القاضي.

وقال: "لقد خذلت الكثير من الناس وجلبت العار لنفسي ولمهنتي".

وأشار القاضي، الذي سجن دين لمدة 25 شهرًا وأمر بمصادرة جميع الإبر والمواد الطبية من منزله، إلى أنه كان يعاني من الاكتئاب الشديد والقلق واختار العلاج الذاتي بالكحول والمخدرات.

لكنه أضاف: "كنت تعرف جيدًا أين تتوجه للحصول على المساعدة ولم تفعل ذلك".

ولم يُظهر دين، الذي كان يرتدي بنطالاً وقميصًا أنيقًا، أي انفعال أثناء اقتياده من قفص الاتهام إلى الزنازين.

ويُعرف الوثن الجنسي المتمثل في الإثارة الجنسية من قبل شخص فاقد للوعي باسم النوموفيليا.

ووجدت دراسة كندية أجريت عام 2021 أن تسعة في المائة من المشاركين أبدوا اهتماما بممارسة الجنس مع شخص فاقد للوعي أو نائم، وأن 7.7 في المائة انخرطوا في مثل هذا السلوك.
 

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