سرق مواد مخدرة من المستشفى وحقن صديقته بها: دافعه مرعب وصادم وما علاقة "النوموفيليا"؟

شباب ينبشون الهياكل العظمية من القبور للانتشاء... سيراليون تعلن حالة الطوارئ والسبب: مخدر الكوش؟!

شباب ينبشون الهياكل العظمية من القبور للانتشاء... سيراليون تعلن حالة الطوارئ والسبب: مخدر الكوش؟!

خاف من إصابته بسكتة دماغية فذهب الى المستشفى... سمم نفسه عن طريق الخطأ والسبب: عرق السوس؟!