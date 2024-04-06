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ممرض ستيني دخل الى منزل سيدة مسنة ومصابة باضطراب عقلي وارتكب فعلته المشينة... وهكذا تم كشفه!
منوعات
2024-04-06 | 12:30
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ممرض ستيني دخل الى منزل سيدة مسنة ومصابة باضطراب عقلي وارتكب فعلته المشينة... وهكذا تم كشفه!
أصيب أقارب امرأة مسنة ضعيفة ومصابة بإعاقة جسدية معاقة من "الأسى العميق" بعد أن تم القبض على ممرض في المنطقة وهو يعتدي عليها جنسيا في منزلها.
وتم تصوير الحادث، الذي وقع في عام 2022، بالكامل بواسطة كاميرا المراقبة قامت عائلة الضحية بتركيبها بعد أن أصبحوا قلقين على سلامتها.
وتم الآن سجن روبرت نيل، 62 عامًا، من ريكسهام، شمال ويلز، لمدة 14 عامًا لاعترافه بممارسة النشاط الجنسي والتحريض على النشاط الجنسي مع امرأة تعاني من اضطراب عقلي، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وأضافت شرطة شمال ويلز أن نيل، الذي كان يعمل سابقًا في مجلس الصحة بجامعة بيتسي كادوالادر، مُنح أيضًا أربع سنوات أخرى للترخيص عندما مثل أمام محكمة مولد كراون يوم الجمعة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.
وأصبحت جرائمه معروفة بعد أن قام أحد أفراد الأسرة بمراجعة اللقطات وشاهد نيل يعتدي عليها جنسياً.
وتم إبلاغ الشرطة، وتم اعتقاله في اليوم التالي، قبل توجيه الاتهام إليه في تموز الفائت.
وقال ضابط التحقيق، المحقق كونستابل جين بيرنز: "هذه قضية مروعة حقًا ضد ضحية ضعيفة ومعاقة اعتدى عليها نيل في منزلها".
وأضاف: "لقد أساء استغلال منصبه وتسبب في معاناة بالغة للضحية وعائلتها، الذين أشيد بهم على شجاعتهم وكرامتهم طوال هذا التحقيق... آمل أن يوفر لهم الحكم الصادر اليوم فرصة لإغلاق الأمر مع العلم أنه يتحمل المسؤولية عن هذه الجريمة المشينة".
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