الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي - الموسم 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"هل هذا هو المطعم الذي لم تحصل فيه الفتاة على البقشيش؟"... إكرامية مزيفة ورسالة على فاتورة وهذه التفاصيل!
منوعات
2024-04-06 | 13:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
"هل هذا هو المطعم الذي لم تحصل فيه الفتاة على البقشيش؟"... إكرامية مزيفة ورسالة على فاتورة وهذه التفاصيل!
في يوم كذبة نيسان، تلقى مطعم في تكساس فاتورة بقيمة 27 دولارًا من أحد الزبائن تم إرسالها مع إكرامية بقيمة 100 دولار مزورة مكتوب عليها ملاحظة جاء فيها: "كذبة نيسان، لا إكرامية لك!"
وتم تداول صورة للإيصال في El Cacique Taqueria في بايتاون، تكساس، على وسائل التواصل الاجتماعي وأثارت جدلاً حول ما إذا كان ينبغي تحميل البقشيش الزائف على بطاقة ائتمان العميل على أي حال.
وقالت مديرة المطعم، إيزيس غوميز، التي انتظرت المخادع، لصحيفة
The Post
، إنه على الرغم من توقيع الإيصال، إلا أنها لم تأخذ البقشيش.
وقالت غوميز (20 عاما) التي تمتلك والدتها يسينيا سانشيز مطعما يضم 60 مقعدا بالقرب من هيوستن: "فقط للتأكد من أنهم لن يعودوا ويطالبوا بالمال، لم أطلب منهم مبلغ 100 دولار".
"وأضافت: "لقد كان مبلغًا كبيرًا من المال وبما أنها كانت مزحة، لم أكن متأكدة مما إذا كان ينبغي علي ذلك أم لا. لقد تحدثت أيضًا مع أمي حول هذا الموضوع لأنها رئيسة العمل، فقالت: "لا، لا تفرضي رسومًا لأننا لا نريد الحصول على مطالبة بعد ذلك".
وقالت غوميز إن الزبون المعني كان رجلاً في الثلاثينيات من عمره يتناول وجبة الإفطار بمفرده.
ومضت لتوضح أنه لم يلتقط أحد في المطعم صورة للإيصال، لذلك تفترض أن العميل نفسه هو من فعل ذلك، وهذه هي الطريقة التي شق بها طريقه إلى صفحات TikTok وInstagram وFacebook المختلفة.
وتابعت: "رأيت مجموعة من الأشخاص يعيدون نشرها. لم أكن أدرك أن الأمر سيذهب إلى هذا الحد... كان لدي الكثير من الناس يتصلون بالمطعم قائلين: "مرحبًا، هل هذا هو المطعم الذي لم تحصل فيه الفتاة على بقشيش بقيمة 100 دولار؟" وفجأة عرف الجميع بالأمر".
وقالت إحدى النساء التي اتصلت بالمؤسسة إنها شعرت بالسوء تجاه النادلة لدرجة أنها أرادت إطلاق حملة GoFundMe من أجل استعادة البقشيش المفقود، لكن غوميز رفضت العرض.
وحصلت شركة El Cacique Taqueria على جانب إيجابي واحد من هذه الصفقة غير المحترمة والمثبطة للهمم، وهي زيادة عدد العملاء.
وقالت: "لقد حصلنا على القليل من بسببه، لقد حضرت طاولتان بسبب ما حصل، قالوا: "مرحبًا، لقد رأينا المنشور"، وكانوا يعيدون نشر صور طعامنا".
آخر الأخبار
منوعات
المطعم
الفتاة
البقشيش؟"...
إكرامية
مزيفة
ورسالة
فاتورة
التفاصيل!
التالي
بعد غزو الخنافس المرعب في احدى المناطق السعودية... خبير يكشف السبب خلف وصولها: هل هي خطيرة؟ (فيديو)
انفصلت عنه حبيبته بعد أن شبّهها بإحدى الشخصيات الكرتونية... ما حصل مع الشاب لم يكن متوقعًا!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-02-21
ليس لديها أطفال لكن عليها الدفع للمربية... جدل بين شابة وصديقاتها سببه "فاتورة غير عادلة" وهذه التفاصيل!
منوعات
2024-02-21
ليس لديها أطفال لكن عليها الدفع للمربية... جدل بين شابة وصديقاتها سببه "فاتورة غير عادلة" وهذه التفاصيل!
0
رياضة
2024-04-04
انتصار لبناني قانوني أمام محكمة الفيفا لكرة القدم: "صاحب الحق سلطان"... وهذه التفاصيل!
رياضة
2024-04-04
انتصار لبناني قانوني أمام محكمة الفيفا لكرة القدم: "صاحب الحق سلطان"... وهذه التفاصيل!
0
منوعات
2024-03-15
عليك الذهاب إلى هناك ولعق هذا البول"... ما فعله ضابط شرطة بهذا السجين لا يُصدّق وهذه التفاصيل!
منوعات
2024-03-15
عليك الذهاب إلى هناك ولعق هذا البول"... ما فعله ضابط شرطة بهذا السجين لا يُصدّق وهذه التفاصيل!
0
منوعات
2024-03-14
بعدما كشفت خيانة شريكها... عُثر عليها مقتولة بالملابس الداخلية داخل "المنزل المثالي": وهذه التفاصيل!
منوعات
2024-03-14
بعدما كشفت خيانة شريكها... عُثر عليها مقتولة بالملابس الداخلية داخل "المنزل المثالي": وهذه التفاصيل!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
15:35
مخلوق بحري غامض أرعبها أثناء رحلتها مع ابنها على الشاطئ... كأنه من دون عيون! (صور)
منوعات
15:35
مخلوق بحري غامض أرعبها أثناء رحلتها مع ابنها على الشاطئ... كأنه من دون عيون! (صور)
0
منوعات
15:10
"حبيبي طفلي استيقظ"... سألها مرة "هل الحب سيقتلني؟" ولكنه لم يتوقع ما كان سيحدث لاحقا!
منوعات
15:10
"حبيبي طفلي استيقظ"... سألها مرة "هل الحب سيقتلني؟" ولكنه لم يتوقع ما كان سيحدث لاحقا!
0
منوعات
14:51
كان يلعب بهاتف حبيبته ثم اكتشف أمرا مرعبا... "أحبها بشدة ولكن هل يجب أن أخاف على نفسي"؟!
منوعات
14:51
كان يلعب بهاتف حبيبته ثم اكتشف أمرا مرعبا... "أحبها بشدة ولكن هل يجب أن أخاف على نفسي"؟!
0
منوعات
14:35
تعليق على أحد المنشورات في فيسبوك كشف لها الحقيقة التي دمرت حياتها!
منوعات
14:35
تعليق على أحد المنشورات في فيسبوك كشف لها الحقيقة التي دمرت حياتها!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
13:38
"هل هذا هو المطعم الذي لم تحصل فيه الفتاة على البقشيش؟"... إكرامية مزيفة ورسالة على فاتورة وهذه التفاصيل!
منوعات
13:38
"هل هذا هو المطعم الذي لم تحصل فيه الفتاة على البقشيش؟"... إكرامية مزيفة ورسالة على فاتورة وهذه التفاصيل!
0
امن وقضاء
09:26
قوى الأمن تعمم أوصاف جثة عثر عليها على شاطئ الميناء في طرابلس
امن وقضاء
09:26
قوى الأمن تعمم أوصاف جثة عثر عليها على شاطئ الميناء في طرابلس
0
أخبار دولية
2023-11-12
وفاة خمسة أطفال رضّع وسبعة مرضى في العناية المركزة بمستشفى الشفاء في غزة
أخبار دولية
2023-11-12
وفاة خمسة أطفال رضّع وسبعة مرضى في العناية المركزة بمستشفى الشفاء في غزة
0
منوعات
2024-03-14
وفاة "الرجل ذي الرئة الحديدية" عن 78 عاما: أثّر في الملايين من الناس
منوعات
2024-03-14
وفاة "الرجل ذي الرئة الحديدية" عن 78 عاما: أثّر في الملايين من الناس
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
قبل العيد ....اهلا بطلتكن
تقارير نشرة الاخبار
13:45
قبل العيد ....اهلا بطلتكن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الرياضة في يومها العالميّ... لغة للسلام و التنمية
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الرياضة في يومها العالميّ... لغة للسلام و التنمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
اقليم بلوشستان ومثلث العشق الممنوع
تقارير نشرة الاخبار
13:35
اقليم بلوشستان ومثلث العشق الممنوع
0
أخبار لبنان
13:33
آلاف الصم والبكم في لبنان أصبح باستطاعتهم متابعة الإعلام
أخبار لبنان
13:33
آلاف الصم والبكم في لبنان أصبح باستطاعتهم متابعة الإعلام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هل تنتهي إجازة باصات النقل العام؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هل تنتهي إجازة باصات النقل العام؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
جولة جديدة لصفقة توقف آلة الحرب في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:27
جولة جديدة لصفقة توقف آلة الحرب في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
دفاتر المرور تعود الى بعض المعابر بين لبنان وسوريا وصرخة من ارتفاع سعرها
تقارير نشرة الاخبار
13:27
دفاتر المرور تعود الى بعض المعابر بين لبنان وسوريا وصرخة من ارتفاع سعرها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الذكاء الاصطناعي غيّر قواعد الحروب ونظام اللافندر خير دليل!
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الذكاء الاصطناعي غيّر قواعد الحروب ونظام اللافندر خير دليل!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
التشويش على الارض كما في الجو.. وتحديد الاراضي من الـ GPS الى الناضور
تقارير نشرة الاخبار
13:23
التشويش على الارض كما في الجو.. وتحديد الاراضي من الـ GPS الى الناضور
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
01:29
إشكال أمام أحد المقاهي في بيروت...
أمن وقضاء
01:29
إشكال أمام أحد المقاهي في بيروت...
2
حال الطقس
01:11
الأمطار تعود من جديد... هذه تفاصيل طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
01:11
الأمطار تعود من جديد... هذه تفاصيل طقس الأيام المقبلة
3
أمن وقضاء
07:25
"أبو عكر" في قبضة أمن الدولة
أمن وقضاء
07:25
"أبو عكر" في قبضة أمن الدولة
4
أمن وقضاء
04:44
تكسير وتحطيم زجاج سيارات في البترون
أمن وقضاء
04:44
تكسير وتحطيم زجاج سيارات في البترون
5
منوعات
06:40
فتحت درج ملابسها الداخلية وعثرت على "العائلة" بداخله... كلابها الهائجة أدت الى الاكتشاف الصادم! (صورة)
منوعات
06:40
فتحت درج ملابسها الداخلية وعثرت على "العائلة" بداخله... كلابها الهائجة أدت الى الاكتشاف الصادم! (صورة)
6
منوعات
04:19
بعد غزو الخنافس المرعب في احدى المناطق السعودية... خبير يكشف السبب خلف وصولها: هل هي خطيرة؟ (فيديو)
منوعات
04:19
بعد غزو الخنافس المرعب في احدى المناطق السعودية... خبير يكشف السبب خلف وصولها: هل هي خطيرة؟ (فيديو)
7
أمن وقضاء
06:36
العثور على جثة شابة على شاطىء الميناء
أمن وقضاء
06:36
العثور على جثة شابة على شاطىء الميناء
8
فنّ
04:33
فيديو مُتداول لقصي خولي يثير جدلاً... فقد أعصابه في موقع التصوير ثم اعتذر!
فنّ
04:33
فيديو مُتداول لقصي خولي يثير جدلاً... فقد أعصابه في موقع التصوير ثم اعتذر!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More