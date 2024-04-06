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تعليق على أحد المنشورات في فيسبوك كشف لها الحقيقة التي دمرت حياتها!
منوعات
2024-04-06 | 14:35
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تعليق على أحد المنشورات في فيسبوك كشف لها الحقيقة التي دمرت حياتها!
شككت امرأة في أنها تعرف حقًا الشخص الذي تزوجته لمدة 10 سنوات، وأنجبت منه طفلين، بعد اكتشاف منشور صادم على موقع فيسبوك.
وفي التفاصيل، كانت المرأة تقرأ موضوعًا على مجموعة الأمهات على فيسبوك حيث كشف ملصق لإحدى السيدات كيف كانت تخطط لمنع زوجها من الذهاب إلى مباراة كرة قدم في اليوم التالي من خلال إعطائه أدوية مسهلة في الشاي.
وبينما كانت تستمتع بتصفح التعليقات المسلية، أصيبت الأم المصدومة بالذهول عندما عثرت على صورة الملف الشخصي لامرأة أخرى، حيث ظهر زوجها في الصورة نفسها.
وبطبيعة الحال، بدأت في البحث في الملف الشخصي للسيدة واكتشفت بعض الحقائق المدمرة - فقد تزوج زوجها وأنجب طفلاً من امرأة أخرى، وفق ما نقل موقع
ميرور
.
وكتبت في منشور على موقع Reddit حيث شاركت قصتها الفظيعة: "يبدو أنهما تزوجا مدنياً... أنشأ زوجي ملفًا شخصيًا آخر ولكن له اسم ولقب مختلفين. أعتقد أن هذا الطفل لديه اسم عائلته المزيف لأنها قامت بتحميل منشور عندما ذهبت لتسجيل شهادة ميلاد الطفل ووضعت الاسم الكامل هناك كما لو كانت فخورة به ".
وطلبت المرأة، التي كانت متزوجة من زوجها لمدة 10 سنوات، النصيحة من الآخرين في المجموعة وكتبت في النهاية إلى عشيقته معتقدة أنها لن تكون لديها أي فكرة عن الوضع القانوني لحياتها. ومع ذلك، صُدمت مرة أخرى عندما كشفت المرأة أنها كانت تعلم أنه متزوج بالفعل، وقالت إنهما "متزوجان" منذ ما يقرب من عامين وأن طفلهما يبلغ من العمر 14 شهرًا.
وبعد هذه الضربة الثانية، بدأت إجراءات الطلاق، الأمر الذي لا يبدو أنه يزعج زوجها، الذي أصبح أكثر شرا بنواياه: "لقد عينت محاميا، وأخذت كل الأدلة وأنا في عملية الطلاق"، وكشفت أنه يفضل زوجته الثانية وأنه غادر المنزل ليعيش معها. "إلى جانب ذلك، فهو يرفض إعطائي النفقة، بدعوى أن لديه طفلاً آخر يعيله، وأنه إذا اضطر إلى إعطاء نفقة لأطفالي، فسوف يسعى للحصول على الحد الأدنى للدفع حتى لو اضطر إلى ترك وظيفته".
ومما زاد الطين بلة أن الزوجة التي تعرضت للخيانة أصيبت بمرض منقول جنسيا، والذي ألقى زوجها باللوم فيه عليها، مدعيا أنها خانته - قبل أن تكتشف الحقيقة. وكان المستخدمون الآخرون للموقع ثابتين في ردودهم على المرأة، التي كانت قلقة بشأن كيفية إعادة بناء حياتها.
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