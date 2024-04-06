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كان يلعب بهاتف حبيبته ثم اكتشف أمرا مرعبا... "أحبها بشدة ولكن هل يجب أن أخاف على نفسي"؟!
منوعات
2024-04-06 | 14:51
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كان يلعب بهاتف حبيبته ثم اكتشف أمرا مرعبا... "أحبها بشدة ولكن هل يجب أن أخاف على نفسي"؟!
كان يلعب بهاتف حبيبته ثم اكتشف أمرا مرعبا... "أحبها بشدة ولكن هل يجب أن أخاف على نفسي"؟!
روى رجل أنه كان مع صديقته لمدة ثمانية أشهر ووصفها بأنها الصديقة "الأكثر حبًا" على الإطلاق. ولكن بعد العثور على ألبوم صور سري على هاتفها مليء بصوره بدأ بتغيير رأيه.
والصور التي لم يكن يعلم أنها التقطتها، وكانت قد التقطت حتى قبل أن يجتمعا معًا، ادعى أنها بدت وكأنها التقطت من "مسافة". وهو بدأ يتساءل عما إذا كان في خطر حيث يبدو أن صديقته كانت "تتبعه" قبل أن يجتمعا معًا، وفق ما نقل موقع
ميرور
.
وكان الرجل هو وصديقته يعرفان بعضهما البعض منذ المدرسة الثانوية ولكنهما لم يذهبا إلى نفس المدرسة، ولكن منذ حوالي عام بدأا في التقرب - ثم طلبت منه الخروج.
وأوضح الرجل أنه كان يلعب على هاتفها و"شعر بالملل" فبدأ في تصفح صورها.
وسرعان ما صرح بأنه لم يكن "يتطفل" لكنه ادعى أنها "ليس لديها أي شيء مثير للاهتمام على هاتفها".
وانتقل إلى موقع Reddit لمشاركة حالته من دون الكشف عن هويته، وقال: "من بين المجلدات، لاحظت مجلدًا بعنوان "الحب" مع صورتي على الغلاف. لقد استولى الفضول علي، وفتحته لأجد أن كل صورة فيه كانت لي".
وتابع: "حتى أن بعضها كانت لقطات محرجة. وبينما كنت أقوم بالتمرير أكثر، فوجئت برؤية بعض الصور التي تم التقاطها قبل أن نبدأ بالمواعدة، بما في ذلك الصور من وسائل التواصل الاجتماعي وقصص إنستغرام الخاصة بي.
"لقد شعرت بصدمة أكبر عندما عثرت على صور لي مع حبيبتي السابقة، بالإضافة إلى لقطات تم التقاطها في الحانات التي كنت أذهب إليها كثيرًا. حتى أن هناك صورًا لي وأنا أقبل فتيات أخريات، ويبدو أن معظمها مأخوذة من مكان بعيد".
ومع رنين أجراس الإنذار، أدرك أن صديقته كانت تتبعه. وأضاف: "لقد كانت تلاحقني بالتأكيد وتلتقط صوراً لي. لقد أرسلت لنفسي كل تلك الصور في تلك الليلة بينما كانت نائمة. سألت أصدقائي المقربين عن هذا الأمر، فقالوا لي إنه أمر خطير للغاية وأنه "يجب أن أفكر في الانفصال عنها على الفور. في البداية، اعتقدت أنهم كانوا يحاولون إخافتي فقط، لكنهم بدوا قلقين حقًا".
ثم اعترف بأنه كان يكافح من أجل استيعاب الحادث برمته، وطلب النصيحة من الآخرين لأنه ادعى أنه "يحبها بشدة" ومن المحتمل أن يفكر في "التغاضي" عن الحادث، لكنه سأل عما إذا كان يجب عليه الانفصال عنها أم لا. إذا كان "مقبولاً الاستمرار" في العلاقة. ثم اختتم المنشور بالسؤال عما إذا كان في خطر.
واعتبر المعلقون أنه في خطر حقيقي وأن عليه تركها والمضي قدما في حياته لأنها تشكل خطرا عليه.
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