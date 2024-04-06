"حبيبي طفلي استيقظ"... سألها مرة "هل الحب سيقتلني؟" ولكنه لم يتوقع ما كان سيحدث لاحقا!

بعد غزو الخنافس المرعب في احدى المناطق السعودية... خبير يكشف السبب خلف وصولها: هل هي خطيرة؟ (فيديو)

بعد غزو الخنافس المرعب في احدى المناطق السعودية... خبير يكشف السبب خلف وصولها: هل هي خطيرة؟ (فيديو)

انفصلت عنه حبيبته بعد أن شبّهها بإحدى الشخصيات الكرتونية... ما حصل مع الشاب لم يكن متوقعًا!