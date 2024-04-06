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مخلوق بحري غامض أرعبها أثناء رحلتها مع ابنها على الشاطئ... كأنه من دون عيون! (صور)

منوعات
2024-04-06 | 15:35
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مخلوق بحري غامض أرعبها أثناء رحلتها مع ابنها على الشاطئ... كأنه من دون عيون! (صور)
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مخلوق بحري غامض أرعبها أثناء رحلتها مع ابنها على الشاطئ... كأنه من دون عيون! (صور)

مخلوق بحري غامض أرعبها أثناء رحلتها مع ابنها على الشاطئ... كأنه من دون عيون! (صور)

شاركت أم صورًا لمخلوق بحري وحشي عثرت عليه وقد جرفته الأمواج على شاطئ في كورنوال أثناء تواجدها مع طفلها.

وكانت إميلي سكوت، 23 عامًا، تستمتع بنزهة مع طفلتها ويلو هاريس البالغة من العمر عامًا واحدًا عندما صادفت مخلوقًا غريبًا ملقى على الرمال ويبدو أنه ليس لديه عيون في رأسه، وفق ما نقل موقع ميرور.

واكتشفت الوحش الذي جرفته الأمواج على شاطئ بار، بين سانت أوستل وفوي على الساحل الجنوبي للكورنيش، في 6 كانون الثاني.

وقالت إميلي إن الحيوان البحري يبلغ طوله حوالي ثلاثة أقدام، وقد شعرت بالارتباك بعد أن صادفته، قائلة إنه يبدو أنه ليس لديه عيون.

وقالت إميلي، وهي طالبة، لـ NeedToKnow.online: "لقد كان المخلوق متخفيا في الرمال في البداية، ولم يكن لدي أي فكرة عما كان عليه في البداية... لم أكن خائفة، ولكنني كنت مرتبكة لأن رأسه كان على الجانب.... يبدو كما لو أنه ليس لديه عيون"، وأضافت: "كان من الغريب رؤيته، خاصة في الجزء الخلفي من الشاطئ، مباشرة خلف العشب".

وأبلغت إميلي مجلس كورنوال عن هذا المخلوق، ويُعتقد أن هذا المخلوق هو ثعبان البحر، وهو أكبر أنواع ثعبان البحر الموجود في المياه الأوروبية، والذي يمكن أن يصل طوله إلى ستة أقدام. 

وتعد ثعابين الكونغر واحدة من نوعين فقط من ثعابين البحر التي يصطادها الصيادون بانتظام في المملكة المتحدة، ومن النادر مشاهدتها على الشواطئ.

وتوصف بأنها حيوانات مفترسة للبحر، حيث تصطاد أي نوع من الأسماك يمكن أن تجده من أجل الغذاء، بما في ذلك الأسماك الميتة والمتعفنة. ولديها أيضًا مظهر فريد جدًا - بجسم طويل يشبه الثعبان وعيون وشفاه كبيرة، كما لديها أيضًا أسنان حادة للغاية وجلد خالي من القشور.

وبسبب وضع البيض في المحيط الأطلسي، تعد ثعابين البحر أكثر شيوعًا على طول الساحل الغربي والجنوبي للجزر البريطانية. ومن الممكن أن ينتهي الأمر بسمكة الأنقليس على الشاطئ نتيجة لأسباب طبيعية أو نتيجة لعثور أحد الصيادين عليها.

وينتقل الكونغر إلى المياه العميقة جدًا ويموت بعد وضع البيض. ويمكنه أيضًا مهاجمة البشر، على الرغم من أن مثل هذه الهجمات نادرة، على الرغم من عيونه الكبيرة، إلا أنه أعمى تقريبًا ويصطاد بالرائحة في الليل.

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