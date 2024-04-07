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عادات مميزة خلال "سيدي رمضان" في تونس... أطباق لذيذة تعرفوا عليها وما هي "الكرديانة" لدى الأطفال؟

منوعات
2024-04-07 | 05:00
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عادات مميزة خلال &quot;سيدي رمضان&quot; في تونس... أطباق لذيذة تعرفوا عليها وما هي &quot;الكرديانة&quot; لدى الأطفال؟
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عادات مميزة خلال "سيدي رمضان" في تونس... أطباق لذيذة تعرفوا عليها وما هي "الكرديانة" لدى الأطفال؟

يتحضر التونسيون لـ"سيدي رمضان"، مثلما اعتادوا على تسميته، بنشاط وحماس، ويظهر ذلك جليا من خلال حركة الشوارع والأسواق والمحلات، حيث يقوم الكثيرون بشراء المستلزمات الغذائية من التوابل والدقلة (التمر التونسي) والشعير وغيرها.

أما موائد رمضان في تونس، فلا يغيب عنها يوميا التمر بالزبد وحساء الفريك (الشعير) والسلطة والبُريك، وهذه الأخيرة هي طبق تونسي يشبه السمبوسك ومحشو بمكونات خاصة إلى جانب الطبق الرئيسي، وأطباق أخرى متنوعة.

وفي الأحياء الشعبية، يبدأ الأطفال منذ اليوم الأول بالتنافس في صنع "الكرديانة"، وهي نوع من أنواع الحلويات مصنوعة من بياض البيض والسكر.

والمميز في هذه العادة هو أن الأطفال يقومون بصنعها وخلطها حتى تكبر وترتفع طوال فترة ما بعد الظهيرة إلى حين أذان المغرب.
 

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