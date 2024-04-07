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"قصة تحلم هوليوود بسردها"... بعد 9 أشهر على فقدانها العثور على الكلبة ميشكا: لن تصدقوا المسافة التي اجتازتها!
منوعات
2024-04-07 | 03:30
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"قصة تحلم هوليوود بسردها"... بعد 9 أشهر على فقدانها العثور على الكلبة ميشكا: لن تصدقوا المسافة التي اجتازتها!
العثور على كلبة على مسافة حوالى 4 آلاف كيلومتر من مكان اختفائها في الولايات المتحدة
عُثر على كلبة تائهة في ولاية ميشيغان الأميركية بعد تسعة أشهر على فقدان أثرها في كاليفورنيا التي تبعد أكثر من 3770 كيلومتراً، وفق معلومات نشرها مركز محلي لرعاية الحيوانات الخميس.
واختفت ميشكا، وهي كلبة صغيرة من سلالة ترير، من دون أن تترك أثرا في منزل أصحابها في تموز الماضي في سان دييغو قرب الحدود المكسيكية.
وعُثر عليها قبل أيام في هاربر وودز بضواحي ديترويت على الحدود الكندية، بعد عبورها الولايات المتحدة قطرياً لمسافة تقرب من أربعة آلاف كيلومتر.
وتمكّن ملجأ محلي للحيوانات من التعرف عليها بالاعتماد على رقاقتها الإلكترونية واتصل بأصحابها، الذين جاؤوا على الفور لاستعادتها.
وكتب الملجأ على فيسبوك "إنها قصة تحلم هوليوود بسردها"، ونشر صوراً لهذا اللقاء غير المتوقع بعد أشهر من الاختفاء.
ولم تُعرف بعد طريقة عبور الكلبة ميشكا هذه المسافة الطويلة كلها في أنحاء الولايات المتحدة.
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