بعد وفاة حامل اللقب السابق... أكبر رجل معمر في العالم يكشف سرّ طول العمر

حصل جون ألفريد تينيسوود من بريطانيا، البالغ من العمر 111 عامًا، رسميًا على لقب أكبر رجل معمر على قيد الحياة في العالم، وذلك وفق ما جاء في موقع وكالة " سي أن أن " الأميركيّة.

وفي التفاصيل، أعلنت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية عن الخبر يوم الجمعة الفائت، وذلك بعد يومين من إعلان وفاة حامل اللقب السابق خوان فيسينتي بيريز عن عمر يناهز 114 عاماً.



وقال تينيسوود في مقابلة مع موسوعة "غينيس": "إما أن تعيش طويلاً أو قصيراً، لكن لا يمكنك فعل الكثير حيال ذلك".



وبينما قال تينيسوود، الذي لا يدخن، ونادراً ما يشرب ويتناول السمك ورقائق البطاطس، إن سرّ طول العمر هو "الحظ فقط"، فقد نصح أيضاً باعتماد مبدأ "الإعتدال في كل شيء".



وبحسب المعلومات، وُلد تينيسوود في مدينة ليفربول الواقعة في شمال غرب إنجلترا في 26 آب 1912، وعاش الحربين العالميتين الأولى والثانية بالإضافة إلى وباء الأنفلونزا الكبرى ووباء كورونا. كما يحمل أيضًا الرقم القياسي لأكبر محارب قديم في العالم على قيد الحياة من الحرب العالمية الثانية، وفقًا لـ "غينيس".