الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد وفاة حامل اللقب السابق... أكبر رجل معمر في العالم يكشف سرّ طول العمر

منوعات
2024-04-07 | 06:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد وفاة حامل اللقب السابق... أكبر رجل معمر في العالم يكشف سرّ طول العمر
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد وفاة حامل اللقب السابق... أكبر رجل معمر في العالم يكشف سرّ طول العمر

حصل جون ألفريد تينيسوود من بريطانيا، البالغ من العمر 111 عامًا، رسميًا على لقب أكبر رجل معمر على قيد الحياة في العالم، وذلك وفق ما جاء في موقع وكالة "سي أن أن" الأميركيّة.
 
وفي التفاصيل، أعلنت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية عن الخبر يوم الجمعة الفائت، وذلك بعد يومين من إعلان وفاة حامل اللقب السابق خوان فيسينتي بيريز عن عمر يناهز 114 عاماً.

وقال تينيسوود في مقابلة مع موسوعة "غينيس": "إما أن تعيش طويلاً أو قصيراً، لكن لا يمكنك فعل الكثير حيال ذلك".

وبينما قال تينيسوود، الذي لا يدخن، ونادراً ما يشرب ويتناول السمك ورقائق البطاطس، إن سرّ طول العمر هو "الحظ فقط"، فقد نصح أيضاً باعتماد مبدأ "الإعتدال في كل شيء".

وبحسب المعلومات، وُلد تينيسوود في مدينة ليفربول الواقعة في شمال غرب إنجلترا في 26 آب 1912، وعاش الحربين العالميتين الأولى والثانية بالإضافة إلى وباء الأنفلونزا الكبرى ووباء كورونا. كما يحمل أيضًا الرقم القياسي لأكبر محارب قديم في العالم على قيد الحياة من الحرب العالمية الثانية، وفقًا لـ "غينيس".

آخر الأخبار

منوعات

أكبر رجل معمر على قيد الحياة في العالم

الحرب العالمية

الأولى

الثانية

أكبر معمر.

LBCI التالي
بسبب الإيجارات المرتفعة... سكان "إيبيزا" يأخذون السيارات مسكناً لهم
عادات مميزة خلال "سيدي رمضان" في تونس... أطباق لذيذة تعرفوا عليها وما هي "الكرديانة" لدى الأطفال؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-04-02

وفاة آخر الناجين من سفينة حربية أميركية غرقت خلال الحرب العالمية الثانية... وهذه التفاصيل!

LBCI
أخبار لبنان
2024-03-14

أمانات السجل العقاريّ ستسلم الدفعة الأولى من أوامر القبض الجاهزة والثانية من سندات الملكية الجاهزة

LBCI
أخبار دولية
2024-02-20

أستراليا تريد بناء أكبر قوة بحرية لها منذ الحرب العالمية الثانية

LBCI
منوعات
2024-02-08

عاصرتا الحرب العالمية الثانية وعهود ثلاثة ملوك... مشروب خاص تحتسيه شقيقتان مسنتان لإطالة عمرهما: ما هو؟!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:50

بسبب الإيجارات المرتفعة... سكان "إيبيزا" يأخذون السيارات مسكناً لهم

LBCI
منوعات
05:00

عادات مميزة خلال "سيدي رمضان" في تونس... أطباق لذيذة تعرفوا عليها وما هي "الكرديانة" لدى الأطفال؟

LBCI
منوعات
03:30

"قصة تحلم هوليوود بسردها"... بعد 9 أشهر على فقدانها العثور على الكلبة ميشكا: لن تصدقوا المسافة التي اجتازتها!

LBCI
منوعات
16:15

اصطدام طائرتين على أرض مطار هيثرو في لندن... إليكم التفاصيل! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:09

المقاومة الإسلامية: استهدفنا مربضاً مُستجداً لمدفعية العدو في محيط موقع المنارة

LBCI
آخر الأخبار
10:36

لقاء يجمع بري بالرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في عين التينة

LBCI
أخبار دولية
2024-01-16

شكوى عراقية إلى مجلس الامن الدولي والامم المتحدة بشأن "العدوان الإيراني"

LBCI
اسرار
2024-03-05

أسرار الصحف المحلية ٥-٣-٢٠٢٤

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:05

احتراق سيارة جراء حادث سير على اوتوستراد بيروت- خلدة (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
06:14

الراعي: القوّة ليست بالسّلاح بل بالعقل والإرادة والإنسانية

LBCI
أخبار لبنان
04:13

جورج كتانة للـLBCI: الصليب الأحمر في جهوزية دائمة ولكن...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

قبل العيد ....اهلا بطلتكن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

الرياضة في يومها العالميّ... لغة للسلام و التنمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

اقليم بلوشستان ومثلث العشق الممنوع

LBCI
أخبار لبنان
13:33

آلاف الصم والبكم في لبنان أصبح باستطاعتهم متابعة الإعلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

هل تنتهي إجازة باصات النقل العام؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

جولة جديدة لصفقة توقف آلة الحرب في غزة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
00:01

غارات اسرائيلية استهدفت البقاع فجرا

LBCI
منوعات
16:08

كانت تتصفح تطبيق تسوق ولكنها لم تتوقع الذي رأته... صورة قميص كشفت لها الحقيقة المرة! (فيديو)

LBCI
حال الطقس
02:25

طقس غير مستقر وأمطار رعدية... إليكم التفاصيل

LBCI
فنّ
16:49

القضاء الفرنسي يضع النجم ألان ديلون تحت "الوصاية المعززة"

LBCI
أخبار لبنان
15:54

أدرعي: إطلاق صاروخ نحو مسيرة كانت تعمل في الأجواء اللبنانية

LBCI
منوعات
16:15

اصطدام طائرتين على أرض مطار هيثرو في لندن... إليكم التفاصيل! (فيديو)

LBCI
منوعات
14:51

كان يلعب بهاتف حبيبته ثم اكتشف أمرا مرعبا... "أحبها بشدة ولكن هل يجب أن أخاف على نفسي"؟!

LBCI
منوعات
15:35

مخلوق بحري غامض أرعبها أثناء رحلتها مع ابنها على الشاطئ... كأنه من دون عيون! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More