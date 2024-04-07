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بسبب الإيجارات المرتفعة... سكان "إيبيزا" يأخذون السيارات مسكناً لهم
منوعات
2024-04-07 | 10:50
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بسبب الإيجارات المرتفعة... سكان "إيبيزا" يأخذون السيارات مسكناً لهم
يعاني السكان في جزيرة "إيبيزا" في إسبانيا من ارتفاع كلفة إيجارات المنازل، الأمر الّذي جعلهم يأخذون سياراتهم كمأوى لهم، وذلك وفق ما جاء في موقع وكالة "
بي بي سي
" البريطانية.
وقال أحد السكان المحليين في الجزيرة سيزار نيبريرا الّذي يسكن حالياً في سيارته من نوع "كيا"، إن "السكن في إيبيزا مكلف للغاية، وهو يزداد تكلفة أكثر فأكثر"، مضيفاً أنه يفتقد الأشياء الأساسيّة التي تجعل الحياة أكثر راحة مثل القدرة على الوقوف في المنزل أو طهي الطعام بشكل صحيح، أو حتى سحب بعض الجوارب".
وبدوره، قال المتحدث باسم منظمة Sindicato de Inquilinas de Ibiza y Formentera الّتي تمثل المستأجرين المحليين في الجزيرة دانييل غراندا، إن "هذه المواقف أصبحت شائعة".
وتابع: "ينتهي الأمر بالكثير من الناس في ظروف بائسة للغاية، إذ بدأنا نرى أحياء فقيرة في جميع أنحاء الجزيرة".
وأرجعت السلطات المحلية في الجزيرة مشكلة السكن إلى جشع أصحاب المنازل في المناطق السكنية في "إيبيزا" الذين ينتهكون القانون من خلال عرض عقاراتهم للإيجار لوقت قصير، في حين تنص القوانين المحلية على أن مدة الإيجار يجب أن تكون لمدة ستة أشهر على الأقل.
وأشار رئيس السياحة في "إيبيزا" خوان ميغيل كوستا إلى أن "المشكلة الحقيقية هي أن مالكو العقارات يكسبون أموالاً كثيرة من الإيجار لأيام أو أسابيع قليلة، ما يدفعهم إلى اعتماد هذه الطريقة دائماً والتحايل على القانون".
وتابع أن السلطات الإقليمية والبلدية بحاجة إلى العمل معًا "لمهاجمة فكرة الإفلات من العقاب السائدة في الجزيرة، حيث أنه من السهل جدًا عرض شقة للإيجار بشكل غير قانوني في مبنى سكني، أو عرض عقار كسكن إضافي بدون ترخيص لقضاء العطلات."
والجدير ذكره أن أزمة الإسكان في إيبيزا تهدد الآن بتقويض نفس السياحة التي يُلقى عليها اللوم بشكل أساسي في التسبب في ارتفاع الإيجارات في الجزيرة في المقام الأول.
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