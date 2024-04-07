اتٌهما "بالعنصرية"... شرطيان يتعرضان لرجل أسمر البشرة في بريطانيا: ما حقيقة الموضوع؟

يواجه اثنان من ضباط الشرطة في مركز يوركشاير الواقع في بريطانيا، تحقيقاً تنظيمياً وذلك بعدما أبلغ رجل من البشرة السمراء عن تعرّضه للضرب والرش بواسطة بخاخ الفلفل الحار من قبلهما أثناء تقييده بعد حادث مروري.

وكشفت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية أن الضابطين المذكورين أحيلا إلى مكتب سلوك الشرطة بعد توقف حركة المرور في 26 كانون الثاني الفائت بعد وقوع الحادث، حيث تبلغا أنهما قد يواجهان تهماً جنائية.

وبدوره، قال مركز الشرطة في يوركشاير إن "الضابطين وجدا أنه من الضروري استخدام القوة لأن الرجل المعني أصبح عنيفًا أثناء اعتقاله في توكويث، بالقرب من ويذربي".

وأظهرت لقطات الكاميرا في مكان وقوع الحادث أن الرجل "ضُرب أثناء تقييده"، كما أنه تم رشّ بخاخ "بافا" على وجهه والّذي يُعد نوعاً اصطناعياً من رذاذ الفلفل الحار.