"سيكون الأمر على ما يُرام"... أب يُودع أحباءه بعد إصابته بنوع نادر من السرطان

شارك أب تم تشخيص إصابته بنوع نادر من السرطان في المرحلة الرابعة، ولم يكن لديه أمل كبير في البقاء على قيد الحياة، وداعه الأخير في مقطع فيديو نشرته زوجته عبر حسابها على تطبيق "تيك توك".

وشاركت زوجته، وفق ما جاء في مجلة " بيبول " الأميركية، مقطع الفيديو المذكور عبر حسابها الشخصي والّذي أعلن فيه زوجها عن إصابته بسرطان "الساركوما الزليلية"، وهو نوع نادر من السرطان الّذي يأتي من الأنسجة الرخوة مثل العضلات أو الأربطة.

وكتبت زوجته: "أخبرنا الأطباء أنه لا يوجد شيء آخر يمكن فعله لزوجي، كان هذا وداعه الأخير لعائلتنا".

وظهر الأب في مقطع الفيديو وهو يعانق فتاة صغيرة أثناء قوله لها: "سيكون الأمر على ما يرام". كما ظهر وهو يعانق فتاة أخرى، يتبعها طفل صغير وامرأة مسنة.

وانتهى المقطع بلقطات ظهر فيها الزوجين وهما يودّعان بعضهما البعض على سرير المستشفى، حيث قامت بضم رأسها إلى رأسه ومعانقته.

كما شاركت الزوجة في الـ24 من آذار خبر وفاة زوجها في مقطع فيديو منفصل نشرته عبر حسابها على التطبيق نفسه، وكتبت: "أرقد بسلام يا زوجي الجميل، أحبك إلى الأبد!".

وشارك العديد من الأشخاص في قسم التعليقات تعازيهم للزوجة، إذ كتب أحدهم "آسف جدًا لخسارتك، كوني قوية".