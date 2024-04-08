من العادات الممزة في جزيرة جاوة، التي تقع بين سومطرة وبالي، استحمام المؤمنين في الينابيع المقدسة للاستعداد للصيام في طقوس تسمى بادوسان.أما في مدينة سيمارانغ، عاصمة جاوة، فتحصل عادة غريبة جدا، حيث يتم عرض نموذج لطائر واراك نغيندوغ وهو مخلوق هجين يشبه الحصان والتنين، يتم عرضه خلال مهرجان دوغديران، الذي يصادف بداية شهر رمضان.ويمثل Warak ngendog المجتمعات الإسلامية الثلاث في سيمارانغ: الصينية والعربية والجاوية.كما يتم بيع ألعاب Warak ngendog خلال مهرجان Dugderan.