الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
18
o
الجنوب
19
o
البقاع
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
18
o
الجنوب
19
o
البقاع
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حادثة مروعة تعرّض لها رجل في حفل شاي... وما حصل بعدها صدم الجميع!
منوعات
2024-04-08 | 09:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
حادثة مروعة تعرّض لها رجل في حفل شاي... وما حصل بعدها صدم الجميع!
اتُهم سباك بريطاني جوشوا ميكينيز الّذي يبلغ من العمر 28 عاماً، بطعن رجل بريطاني حتى الموت في بلدة برتغالية، أثناء إقامة حفل شاي Mad Hatter's Tea Party في شهر أيلول من العام الفائت.
وكشفت صحيفة "
ديلي ميل
" البريطانية أن ميكينيز هو مُنظم الحفل المذكور الّذي دُعي إليه الرجل البريطاني، والّذي لاقى حتفه لاحقاً في إحدى الغابات.
وزعم المسؤولون في مركز الشرطة البرتغالي أن ميكينيز حاول إخفاء جثة الرجل أسفل أغصان الأشجار، حيث قام بتغطيتها بواسطة بعض قطع الملابس.
وقال مركز الشرطة نفسه إن الاختبارات النفسية الّتي أجراها ميكينيز أشارت إلى أنه كان يعاني من "الذهان" في ذلك الوقت، مضيفاً أن الشهود زعموا أنه تناول حبوب "المخدرات القوية" خلال الحفل الذي أقيم في بلدة "ليبيلينها فينتشر" بالقرب من "بيدراجاو غراندي"، وسط البرتغال.
كما تم نقل ميكينيز منذ ذلك الحين إلى مستشفى للأمراض النفسية حيث تم احتجازه بناءً على طلب قاضٍ برتغالي، بعد تأكيد التهم الموجهة إليه الليلة الفائتة.
وقال والد المدعى عليه تروي مينكينز في وقت سابق إن ابنه كان "رجلًا حقيقيًا ومهتمًا". وتابع: "تركيزي ينصب على ابني، ولن يكون من الصواب أو العدل الإدلاء بأي تعليق آخر في هذه المرحلة".
وكشفت الشرطة القضائية في البرتغال لاحقاً عن تفاصيل الحادث المشؤوم في بيان لها وجاء فيه أن "المتهم اقتاد الرجل إلى مكان منعزل داخل غابة حيث هاجمه بالسكين وطعنه في عدة مناطق من جسمه متسبباً في وفاته".
وتابع البيان: "قام المشتبه به بإخفاء الجثة باستخدام أغصان الأشجار وقطع الملابس"، مضيفاً أنه كشف في وقت لاحق عن جريمته أمام الحضور في الحفل الّذين سارعوا إلى الإبلاغ عما حدث.
آخر الأخبار
منوعات
جريمة
قتل
سباك
رجل
بريطاني
اتهام
دفن
جثة
أغصان
شجرة
حفل شاي
شرطة
ضحية
حادثة مأساوية.
التالي
كتلة خبيثة تقلب حياة امرأة وزوجها رأساً على عقب: "فرحتهما لم تدم طويلاً"
"سيكون الأمر على ما يُرام"... أب يُودع أحباءه بعد إصابته بنوع نادر من السرطان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-01-30
مقتل رجل في لندن برصاص الشرطة في حادث نادر في بريطانيا
أخبار دولية
2024-01-30
مقتل رجل في لندن برصاص الشرطة في حادث نادر في بريطانيا
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-12
جريمة قتل تهز الجميزة.. والضحية من شرطة بلدية بيروت
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-12
جريمة قتل تهز الجميزة.. والضحية من شرطة بلدية بيروت
0
منوعات
2024-02-23
ملابس مغطاة بالدماء كانت الدليل الأول... جريمة قتل مزدوجة ضحيتها مذيع تلفيزيوني وصديقه والمرتكب شرطي؟
منوعات
2024-02-23
ملابس مغطاة بالدماء كانت الدليل الأول... جريمة قتل مزدوجة ضحيتها مذيع تلفيزيوني وصديقه والمرتكب شرطي؟
0
منوعات
2024-02-15
مراهقة قتلت والدها وشقيقها المصاب بالتوحد ثم اتصلت بالشرطة... شعور غريب دفعها لارتكاب جريمة مروعة!
منوعات
2024-02-15
مراهقة قتلت والدها وشقيقها المصاب بالتوحد ثم اتصلت بالشرطة... شعور غريب دفعها لارتكاب جريمة مروعة!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
13:34
شابة تصدم متابعيها على تيك توك... تذوقت وجبات مكونة من الحشرات: "النكهة مذهلة" (فيديو)
منوعات
13:34
شابة تصدم متابعيها على تيك توك... تذوقت وجبات مكونة من الحشرات: "النكهة مذهلة" (فيديو)
0
منوعات
12:58
رصد عينة نادرة من حيوان "وحيد القرن الجاوي" في إندونيسيا... وهذه التفاصيل
منوعات
12:58
رصد عينة نادرة من حيوان "وحيد القرن الجاوي" في إندونيسيا... وهذه التفاصيل
0
منوعات
12:31
إعلامية أجنبية تعرت بالكامل ودخلت الاستوديو... والمضيف: هل يمكنك ارتداء القميص؟! (فيديو)
منوعات
12:31
إعلامية أجنبية تعرت بالكامل ودخلت الاستوديو... والمضيف: هل يمكنك ارتداء القميص؟! (فيديو)
0
منوعات
12:30
لهذا السبب... أم تشعر بالرعب بعد اكتشافها أشكال دمى الشخصيات الكرتونية في أحد المحال وهذا ما حصل! (صورة)
منوعات
12:30
لهذا السبب... أم تشعر بالرعب بعد اكتشافها أشكال دمى الشخصيات الكرتونية في أحد المحال وهذا ما حصل! (صورة)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-02-29
منظمة هيومن رايتس ووتش أدانت تركيا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان
أخبار دولية
2024-02-29
منظمة هيومن رايتس ووتش أدانت تركيا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان
0
منوعات
2023-10-28
عثرا على زجاجة على الشاطئ واعتقدا أنها تحتوي على رسالة حب... ما كان في داخلها صادم! (فيديو)
منوعات
2023-10-28
عثرا على زجاجة على الشاطئ واعتقدا أنها تحتوي على رسالة حب... ما كان في داخلها صادم! (فيديو)
0
أخبار لبنان
11:09
نصرالله: استهداف القنصلية الإيرانية أعلى اعتداء إسرائيلي من نوعه في سوريا منذ سنوات
أخبار لبنان
11:09
نصرالله: استهداف القنصلية الإيرانية أعلى اعتداء إسرائيلي من نوعه في سوريا منذ سنوات
0
فنّ
15:03
في قضية اعتداء جنسي... ممثل عالمي يُعلن مسامحته لمخرج كبير: "ليس لدي سوى الحب والتسامح له"
فنّ
15:03
في قضية اعتداء جنسي... ممثل عالمي يُعلن مسامحته لمخرج كبير: "ليس لدي سوى الحب والتسامح له"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
في القارة الأميركية... كسوف كلي يمتد تأثيره من المكسيك إلى كندا
تقارير نشرة الاخبار
13:57
في القارة الأميركية... كسوف كلي يمتد تأثيره من المكسيك إلى كندا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
مباراة انتهت بدقيقة واحدة... ما قصة جنون كرة القدم التركية؟!
تقارير نشرة الاخبار
13:49
مباراة انتهت بدقيقة واحدة... ما قصة جنون كرة القدم التركية؟!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
لماذا يعرقل المسؤولون الاصلاحات المطلوبة والاتفاق مع صندوق النقد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
لماذا يعرقل المسؤولون الاصلاحات المطلوبة والاتفاق مع صندوق النقد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
وفدا حماس وقطر غادرا العاصمة المصرية لكن المشاورات ستتواصل
تقارير نشرة الاخبار
13:26
وفدا حماس وقطر غادرا العاصمة المصرية لكن المشاورات ستتواصل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
أرقام كبيرة: نصف عام على اندلاع الحرب في جنوب لبنان... هذا ما تسببت به
تقارير نشرة الاخبار
13:25
أرقام كبيرة: نصف عام على اندلاع الحرب في جنوب لبنان... هذا ما تسببت به
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الهجرة والنزوح أعباء مشتركة بين لبنان وقبرص والرئيس بري للـLBCI: "تعاون مثمر انشالله"
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الهجرة والنزوح أعباء مشتركة بين لبنان وقبرص والرئيس بري للـLBCI: "تعاون مثمر انشالله"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جهود تهدئة أمنية رافقت خطف باسكال سليمان
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جهود تهدئة أمنية رافقت خطف باسكال سليمان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
الـLBCI ترسم مسار خطف باسكال سليمان... وترصد الإتصال الأخير
تقارير نشرة الاخبار
13:16
الـLBCI ترسم مسار خطف باسكال سليمان... وترصد الإتصال الأخير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
جبيل تتحرك لليوم الثاني على اثر اختفاء باسكال سليمان
تقارير نشرة الاخبار
13:15
جبيل تتحرك لليوم الثاني على اثر اختفاء باسكال سليمان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
01:43
بعد خطف باسكال سليمان... الجيش يعلن توقيف عدد من السوريين
امن وقضاء
01:43
بعد خطف باسكال سليمان... الجيش يعلن توقيف عدد من السوريين
2
أمن وقضاء
17:51
آخر التطورات في قضية خطف باسكال سليمان...
أمن وقضاء
17:51
آخر التطورات في قضية خطف باسكال سليمان...
3
خبر عاجل
11:48
مصادر أمنية تؤكد للـLBCI وجود لبنانيين وسوريين ضمن المجموعة الخاطفة لباسكال سليمان
خبر عاجل
11:48
مصادر أمنية تؤكد للـLBCI وجود لبنانيين وسوريين ضمن المجموعة الخاطفة لباسكال سليمان
4
أمن وقضاء
02:33
قضية خطف باسكال سليمان تابع... ماذا في آخر المستجدات؟
أمن وقضاء
02:33
قضية خطف باسكال سليمان تابع... ماذا في آخر المستجدات؟
5
فنّ
14:35
"كابتن" السينما اللبنانية يُصارع الموت... ما آخر مستجدات وضعه الصحي؟ (صورة)
فنّ
14:35
"كابتن" السينما اللبنانية يُصارع الموت... ما آخر مستجدات وضعه الصحي؟ (صورة)
6
امن وقضاء
09:10
الجيش: توقيف ٣ سوريين إضافيين مشاركين في عملية خطف باسكال سليمان
امن وقضاء
09:10
الجيش: توقيف ٣ سوريين إضافيين مشاركين في عملية خطف باسكال سليمان
7
أخبار دولية
12:13
الأربعاء أول أيام عيد الفطر
أخبار دولية
12:13
الأربعاء أول أيام عيد الفطر
8
خبر عاجل
01:31
استمرار قطع السير على أوتوستراد جبيل بالاتجاهين احتجاحا على خطف منسق حزب "القوات اللبنانية" في منطقة جبيل باسكال سليمان
خبر عاجل
01:31
استمرار قطع السير على أوتوستراد جبيل بالاتجاهين احتجاحا على خطف منسق حزب "القوات اللبنانية" في منطقة جبيل باسكال سليمان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More