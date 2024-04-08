حادثة مروعة تعرّض لها رجل في حفل شاي... وما حصل بعدها صدم الجميع!

اتُهم سباك بريطاني جوشوا ميكينيز الّذي يبلغ من العمر 28 عاماً، بطعن رجل بريطاني حتى الموت في بلدة برتغالية، أثناء إقامة حفل شاي Mad Hatter's Tea Party في شهر أيلول من العام الفائت.

وكشفت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية أن ميكينيز هو مُنظم الحفل المذكور الّذي دُعي إليه الرجل البريطاني، والّذي لاقى حتفه لاحقاً في إحدى الغابات.

وزعم المسؤولون في مركز الشرطة البرتغالي أن ميكينيز حاول إخفاء جثة الرجل أسفل أغصان الأشجار، حيث قام بتغطيتها بواسطة بعض قطع الملابس.

وقال مركز الشرطة نفسه إن الاختبارات النفسية الّتي أجراها ميكينيز أشارت إلى أنه كان يعاني من "الذهان" في ذلك الوقت، مضيفاً أن الشهود زعموا أنه تناول حبوب "المخدرات القوية" خلال الحفل الذي أقيم في بلدة "ليبيلينها فينتشر" بالقرب من "بيدراجاو غراندي"، وسط البرتغال.

كما تم نقل ميكينيز منذ ذلك الحين إلى مستشفى للأمراض النفسية حيث تم احتجازه بناءً على طلب قاضٍ برتغالي، بعد تأكيد التهم الموجهة إليه الليلة الفائتة.

وقال والد المدعى عليه تروي مينكينز في وقت سابق إن ابنه كان "رجلًا حقيقيًا ومهتمًا". وتابع: "تركيزي ينصب على ابني، ولن يكون من الصواب أو العدل الإدلاء بأي تعليق آخر في هذه المرحلة".

وكشفت الشرطة القضائية في البرتغال لاحقاً عن تفاصيل الحادث المشؤوم في بيان لها وجاء فيه أن "المتهم اقتاد الرجل إلى مكان منعزل داخل غابة حيث هاجمه بالسكين وطعنه في عدة مناطق من جسمه متسبباً في وفاته".

وتابع البيان: "قام المشتبه به بإخفاء الجثة باستخدام أغصان الأشجار وقطع الملابس"، مضيفاً أنه كشف في وقت لاحق عن جريمته أمام الحضور في الحفل الّذين سارعوا إلى الإبلاغ عما حدث.