كانت عائدة من رحلة عائلية... وفي الطريق فُتح باب السيارة فجأةً: هذا ما حصل مع طبيبة أطفال أميركية!

لاقت طبيبة الأطفال الأميركيّة مونيكا وورونيكا، البالغة من العمر 58 عاماً، حتفها بعد سقوطها من السيارة على الطريق السريع أثناء عودتها وأسرتها من رحلة تخييم عائلية.

وكشفت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية أن باب السيارة من نوع Airsteam فُتح أثناء سيرها على الطريق السريع لولاية "نيويورك" الأميركية بسبب الرّياح القوية.

وشوهدت مونيكا وهي تتمسك بباب السيارة بشدّة، قبل سقوطها فجأة، ما أدّى إلى اصابتها بجروحٍ قاتلة في الرأس والكتفين.

ومن جهتها، قالت شرطة ولاية "نيويورك" إن "سيارة الإسعاف نقلت مونيكا إلى قسم الطوارئ في مركز ساماريتان الطبي حيث توفيت متأثرة بجراحها".

كما أعلنت الشرطة في وقتٍ لاحق عن استمرارها بالتحقيق للكشف عن ملابسات هذا الحادث.