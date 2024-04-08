رحلتها إلى الجزر اليونانية كانت حافلة بالمفاجآت والفوضى... هذا ما حذّرت منه إحدى السائحات! (فيديو)

رحلتها إلى الجزر اليونانية كانت حافلة بالمفاجآت والفوضى... هذا ما حذّرت منه إحدى السائحات! (فيديو)



ذهبت "أودري" الكندية خلال رحلة احتفالية مع شقيقتها في ايار الفائت إلى الجزر اليونانية، لكنها لم تتوقع أن تكون الجولة بين الجزر فوضوية إلى هذا الحد.



وفي التفاصيل، شاركت اودري، البالغة من العمر 26 عامًا، لقطات لمئات الأشخاص الذين يسافرون بأمتعتهم على متن إحدى العبّارات أثناء العبور محذرة متابعيها مما قد يكون بانتظارهم بحال اختيارهم هذه الوجهة السياحية.



وفي هذا السياق، عبّرت أودري عن الفوضى الحاصلة من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على منصة تيك توك حيث يمكن رؤية الحشود وهم يتجولون في القوارب بانتظار الوصول إلى الوجهة التالية على الجزيرة.



كما قالت أودري إنها سجلت مجموعة المقاطع عبر ثلاث رحلات في العبّارة بين باروس وسانتوريني وناكسوس.



وشرحت أودري عن مدى كفاءة موظفي العبّارة في إدارتها وسط هذا العدد الهائل من الحشود، لأنها كانت عملية فوضوية حقًّا.



وعلى الرغم من صعوبة الرحلة وضوضائها، إلا أن أودري لا تستطيع الانتظار للعودة إلى اليونان لمغامرة أوروبية أخرى، ولاقى الفيديو انتشارًا هائلا بين المتابعين.