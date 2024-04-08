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بعد انتقالها للعيش في أستراليا... امرأة تواجه مشكلة غير متوقعة: وكأنها من كوكب آخر! (فيديو)

بعد انتقالها للعيش في أستراليا... امرأة تواجه مشكلة غير متوقعة: وكأنها من كوكب آخر! (فيديو)







وفي التفاصيل، قالت الشابة إن اسمها "كليودنا هيوز"، وهو اسم أيرلندي تقليدي يُنطق "كلي-أو-نا"، وهو ما يترك الأستراليين في حيرة من أمرهم.



وشرحت هيوز إنها قوبلت دائمًا بنظرات غريبة عندما تعرّف الأشخاص عن نفسها وعادة ما يطلق عليها الأشخاص في أستراليا اسم "كليو" عن طريق الخطأ.



كما أوضحت هيوز المسألة من خلال نشرها مقطع فيديو عبر حسابها على منصة تيك توك، أنه عندما تقول اسمها "كليودنا" للأشخاص، ينظرون إليها وكأنها من كوكب آخر لافتة إلى أن نطقه في إيرلندا ليس أمرا صعبا.



وأشارت هيوز إلى أن هذا الموضوع يسبب لها ارتباكا دائما وحذرت المتابعين ذوي الأسماء الأيرلندية من احتمال حدوث الأمر نفسه معهم بحال السفر إلى أستراليا. أخبرت امرأة أيرلندية انتقلت للعيش في أستراليا منذ عام تقريبا، عن محاولاتها المستمرة في جعل الشعب الأسترالي ينطق اسمها بشكل صحيح، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، قالت الشابة إن اسمها "كليودنا هيوز"، وهو اسم أيرلندي تقليدي يُنطق "كلي-أو-نا"، وهو ما يترك الأستراليين في حيرة من أمرهم.وشرحت هيوز إنها قوبلت دائمًا بنظرات غريبة عندما تعرّف الأشخاص عن نفسها وعادة ما يطلق عليها الأشخاص في أستراليا اسم "كليو" عن طريق الخطأ.كما أوضحت هيوز المسألة من خلال نشرها مقطع فيديو عبر حسابها على منصة تيك توك، أنه عندما تقول اسمها "كليودنا" للأشخاص، ينظرون إليها وكأنها من كوكب آخر لافتة إلى أن نطقه في إيرلندا ليس أمرا صعبا.وأشارت هيوز إلى أن هذا الموضوع يسبب لها ارتباكا دائما وحذرت المتابعين ذوي الأسماء الأيرلندية من احتمال حدوث الأمر نفسه معهم بحال السفر إلى أستراليا.