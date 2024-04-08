ضابط شرطة يُذهل متابعي مواقع التواصل... هكذا استخدم مهاراته الرياضية للقبض على خنزير (فيديو)

أثار ضابط الشرطة كوري كوبر من ولاية "يوتا" الأميركيّة ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما استخدم مهاراته الرياضية للقبض على خنزير متسلل.

وكشفت مجلة " بيبول " الأميركيّة أن إدارة شرطة مدينة "غرانتسفيل" شاركت مقطع فيديو عبر حسابها على "فيسبوك"، يُظهر قدرات أحد ضباطها أثناء محاولته احتواء خنزير في ضاحية منطقة "سولت ليك سيتي".

وظهر كوبر في مقطع الفيديو وهو يُطارد خنزيرين بسيارته بالقرب من الفناء الأمامي لأحد المنازل قبل أن يتمكن من التقاط أحدهما، كما سُمع في المقطع أنهما أصدرا أصواتاً مزعجة أثناء مطاردتهما.

وكتب أحد المعلقين ممازحاً: "أنا معجب بصدق بقدرته على التقاطها، فهي جيدة في الهروب".