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لهذا السبب... أم تشعر بالرعب بعد اكتشافها أشكال دمى الشخصيات الكرتونية في أحد المحال وهذا ما حصل! (صورة)

لهذا السبب... أم تشعر بالرعب بعد اكتشافها أشكال دمى الشخصيات الكرتونية في أحد المحال وهذا ما حصل! (صورة)





وفي التفاصيل، اكتشفت الأم أثناء تجولها في أحد المحال الخاصة بألعاب الأطفال، دمى طرية تم تصنيعها بطريقة "قبيحة" عن قصد، والغريب أنها لاقت نجاحًا كبيرًا لدى الأطفال على الرغم من مظهرها المخيف.



كما بلغت تكلفة كل واحدة من الدمى 15 دولار، ولم تعلم الأم الأسباب الكامنة خلف تصميم الدمى بهذه الطريقة القبيحة والمقصودة.



وفي هذا السياق، نشرت الأم صورة للدمى وأرفقتها بتعليق يعبر عن صدمتها، كما شعرت الكثير من الأمهات بالرعب نفسه عند رؤية هذه الدمى المرعبة إذ لا تناسب الأطفال. أُُصيبت إحدى الأمهات بالرعب بعد اكتشافها أحدث إنتاجات الدمى والتي تمثل شخصيتي "سبونج بوب وباتريك" من البرنامج الكرتوني الشهير "سبونج بوب سكوير بانتس"، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، اكتشفت الأم أثناء تجولها في أحد المحال الخاصة بألعاب الأطفال، دمى طرية تم تصنيعها بطريقة "قبيحة" عن قصد، والغريب أنها لاقت نجاحًا كبيرًا لدى الأطفال على الرغم من مظهرها المخيف.كما بلغت تكلفة كل واحدة من الدمى 15 دولار، ولم تعلم الأم الأسباب الكامنة خلف تصميم الدمى بهذه الطريقة القبيحة والمقصودة.وفي هذا السياق، نشرت الأم صورة للدمى وأرفقتها بتعليق يعبر عن صدمتها، كما شعرت الكثير من الأمهات بالرعب نفسه عند رؤية هذه الدمى المرعبة إذ لا تناسب الأطفال.