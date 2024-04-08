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كانت تتوقع أن يبقى عازباً طوال حياته بعد وفاة والدتها... ما اكتشفته شابة عن والدها صدمها!

كانت تتوقع أن يبقى عازباً طوال حياته بعد وفاة والدتها... ما اكتشفته شابة عن والدها صدمها!







وفي التفاصيل، شرحت الشابة أن والدها بدأ يخرج خلال الأشهر القليلة الفائتة، وذلك لتناول العشاء مع عدد من النساء المختلفات، وهو الأمر الذي كان صادمًا بالنسبة لابنته.



وشرحت الشابة أنها اعتقدت دائمًا أن والدتها هي المرأة الوحيدة بالنسبة له، مفترضةً أن والدها سيبقى عازباً مدى الحياة.



لذلك عندما أخبرها والدها للمرة الأولى أنه يخطط لموعد عشاء مع "سيدة"، أُصيبت الشابة بالذهول لكنها حاولت أن تكون داعمة، ولكن شرح لها زوجها بأنها ستكون ظالمة بحال توقعت من والدها البقاء بمفرده.



وفي غضون شهر، كان قد خرج والدها مع أربع نساء مختلفات، حسب ما علمته الشابة وهذا ما أثار قلقها وانزعاجها، لكنها بذلت جهدها للحفاظ على الهدوء والدعم.



وبعد بضعة مواعيد غرامية، قررت الشابة أن تسأل والدها عما يحدث ليتضح أنه كان يستخدم خدمة مرافقة محترفة لتوظيف هؤلاء النساء، مصرا على أنه لم يحدث أي تواصل جنسي بينه وبينهنّ.



وقال لها والدها إن كل ما يريده حقًا من هذه المعاملات هو الشعور بصحبة امرأة ووجد أنه أمرًا مريحًا ومن دون قيود.



وعلى الرغم من تفهم ابنته لمخاوفه من العودة إلى المواعدة والرومانسية، إلا أن فكرة خروج والدها مع نساء مقابل المال أرعبتها بشدة. أخبرت شابة في حديث خاص لموقع " ديلي ميل " البريطاني، أنها اكتشفت أمرًا صادمًا عن والدها الذي كان عازباً منذ حوالي ست سنوات، وذلك بعد أن تُوفيت والدتها بسبب مرض السرطان.وفي التفاصيل، شرحت الشابة أن والدها بدأ يخرج خلال الأشهر القليلة الفائتة، وذلك لتناول العشاء مع عدد من النساء المختلفات، وهو الأمر الذي كان صادمًا بالنسبة لابنته.وشرحت الشابة أنها اعتقدت دائمًا أن والدتها هي المرأة الوحيدة بالنسبة له، مفترضةً أن والدها سيبقى عازباً مدى الحياة.لذلك عندما أخبرها والدها للمرة الأولى أنه يخطط لموعد عشاء مع "سيدة"، أُصيبت الشابة بالذهول لكنها حاولت أن تكون داعمة، ولكن شرح لها زوجها بأنها ستكون ظالمة بحال توقعت من والدها البقاء بمفرده.وفي غضون شهر، كان قد خرج والدها مع أربع نساء مختلفات، حسب ما علمته الشابة وهذا ما أثار قلقها وانزعاجها، لكنها بذلت جهدها للحفاظ على الهدوء والدعم.وبعد بضعة مواعيد غرامية، قررت الشابة أن تسأل والدها عما يحدث ليتضح أنه كان يستخدم خدمة مرافقة محترفة لتوظيف هؤلاء النساء، مصرا على أنه لم يحدث أي تواصل جنسي بينه وبينهنّ.وقال لها والدها إن كل ما يريده حقًا من هذه المعاملات هو الشعور بصحبة امرأة ووجد أنه أمرًا مريحًا ومن دون قيود.وعلى الرغم من تفهم ابنته لمخاوفه من العودة إلى المواعدة والرومانسية، إلا أن فكرة خروج والدها مع نساء مقابل المال أرعبتها بشدة.