إعلامية أجنبية تعرت بالكامل ودخلت الاستوديو... والمضيف: هل يمكنك ارتداء القميص؟! (فيديو)

كتلة خبيثة تقلب حياة امرأة وزوجها رأساً على عقب: "فرحتهما لم تدم طويلاً"

كتلة خبيثة تقلب حياة امرأة وزوجها رأساً على عقب: "فرحتهما لم تدم طويلاً"

"سيكون الأمر على ما يُرام"... أب يُودع أحباءه بعد إصابته بنوع نادر من السرطان