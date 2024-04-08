رصد عينة نادرة من حيوان "وحيد القرن الجاوي" في إندونيسيا... وهذه التفاصيل

رصد عينة نادرة من حيوان "وحيد القرن الجاوي" في إندونيسيا... وهذه التفاصيل

رُصد في متنزّه وطني في إندونيسيا صغير وحيد قرن جاوي يُشكّل عيّنة نادرة من هذه الحيوانات، ما يعزز الأمل بإمكان حفظ هذا النوع الذي يُعدّ من أكثر أنواع الثدييات عرضة للانقراض في العالم.



والحيوان الذي رُصِد هو صغير وحيد قرن يُقدَّر عمره بما بين ثلاثة وخمسة أشهر لكنّ جنسه لا يزال مجهولا، وشوهد الشهر الفائت في لقطات لإحدى الكاميرات المخبأة في متنزه "أوجونغ كولون الوطني" في جزيرة جاوة غرب العاصمة الإندونيسية جاكرتا.



وقال المسؤول في وزارة البيئة الإندونيسية "ساتياوان بودياتموكو" في بيان نُشر السبت "الحمد لله، هذه أخبار جيدة تثبت أن حيوانات وحيد القرن الجاوي، الموجودة فقط في أوجونغ كولون، يمكنها التكاثر بشكل صحيح".



وكان صغير وحيد القرن يسير مع أمه في المحمية التي تبلغ مساحتها 120 ألف هكتار من الغابات المطيرة والممرات المائية والواقعة في الطرف الجنوبي الغربي من جاوة، وهو الموطن الطبيعي الأخير لهذا النوع المستوطن من حيوانات وحيد القرن والمهدد بشدة بالانقراض وفقاً لليونسكو.



ولوحيد القرن الجاوي طيات من الجلد الفضفاض تجعله يبدو أشبه بدرع، وتقدّر السلطات الإندونيسية عدد الحيوانات من هذا النوع بـ82 بعدما شهد انخفاضاً طوال سنوات، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".