بعد فقدانها صوتها عند خضوعها للولادة القيصرية... أم تستعيد قدرتها على النطق والسبب أغنية؟!

بعد فقدانها صوتها عند خضوعها للولادة القيصرية... أم تستعيد قدرتها على النطق والسبب أغنية؟!

فقدت أم صوتها بسبب رد فعل سيء بعد جرعة المخدر عند خضوعها لولادة قيصرية، ولكنها تعلمت التحدث مرة أخرى، وذلك من خلال الاستماع إلى أغنية "الفتاة الغامضة" للفنان "بيتر أندريه" وعلقت في ذهنها.



وفي التفاصيل، عانت "ليان فريزر"، البالغة 32 عاما، من ألم مفاجئ مباشرة بعد ولادة ابنها "هنري" قبل عامين، كما أنها لم تتمكن من التحدث لمدة خمس دقائق قبل أن يعود صوتها، وكان السبب في البداية هو رد فعل جسمها على التخدير.



وفي الأسابيع القادمة، أصبح كلام ليان متلعثمًا وبدأت تعاني من تشنجات عدة، وتمت إحالتها إلى طبيب للأعصاب وتم تشخيص إصابتها باضطراب عصبي وظيفي، وهي حالة تؤدي إلى إبطاء إرسال الدماغ للإشارات.



أما ما لفت الأنظار، فهو استعادة ليان لحديثها عندما استمعت إلى أغنية "الفتاة الغامضة"، مدركة أن غنائها تلقائيا في ذهنها ساعدها على التحدث بسلاسة مع زوجها "جيك فريزر".



وفي هذا السياق، أصبحت ليان تستخدم الأغاني باستمرار لمساعدتها على التحدث، وعلى الرغم من استعادتها القدرة على النطق، لا تزال تعاني الأخيرة من أعراض أخرى للمرض، وتعتمد على الأدوية لمساعدتها على إيقاف نوباتها ومسكنات الألم للمساعدة في تخفيف معاناتها.



وتعاني ليان من تشنجات في الظهر خطيرة بالإضافة إلى التعب والرعشة التي تؤثر على حركتها، ولهذا السبب غالبًا ما تستخدم الأخيرة عصا حول المنزل وكرسي متحرك بالخارج.